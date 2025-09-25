Barcelona lo dejó ir sin pena y hoy les envía un mensaje contundente desde la Copa Libertadores
El delantero pasó sin pena ni gloria en el Barcelona y ahora le da un revés al club español que confirma su buen momento y el error de dejarlo ir
Vitor Roque es el futbolista que Barcelona dejó ir sin pena y que hoy les envió un mensaje contundente al marcar por segundo partido consecutivo en la Copa Libertadores. El brasileño que, es más influyente que Anthony Martial de Rayados , anotó uno de los 3 goles con los que Palmeiras eliminó a River Plate en la ronda de los Cuartos de Final.
El delantero ha recuperado su olfato goleador, luego de que el club blaugrana no le diera el valor necesario, pues solamente estuvo media temporada, ya que después fue prestado al Real Betis, equipo al que dejó Sergio Canales para llegar a Rayados debido a que estaba en su zona de confort . Roque la está rompiendo en el mejor torneo de Sudamérica, pues suma 4 goles, 2 de ellos al cuadro argentino.
Así fue el contundente mensaje de Vitor Roque al Barcelona
Vitor Roque fue una de las piezas fundamentales para que Palmeiras eliminara a River Plate de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores con marcador global 5-2. El brasileño contribuyó con 2 anotaciones, la primera de ellas en el encuentro de ida, mientras que el segundo en el partido de vuelta.
El delantero fue clave en la obtención del pase a la Semifinal, pues su gol le dio nuevamente la ventaja en el marcador global a su equipo, cuando iban 2-2. El ex Barcelona remató de cabeza, pero fue directo a las manos del arquero. No obstante, el portero rival rechazó el balón y le cayó nuevamente a los pies de Roque, quien lo mandó a guardar al fondo de las redes.
🏆🇧🇷 VITOR ROQUE Y EL 1-1 DE PALMEIRAS VS RIVER PARA PASAR AL FRENTE EN LA SERIE. pic.twitter.com/bVVZLETfqP— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2025
El fugaz paso de Vitor Roque en Barcelona
Vitor Roque fue considerado la nueva joya del futbol brasileño, pues a muy temprana edad demostró un talento nato. El delantero, con tan solo 18 años, se convirtió en la compra más cara en la historia del futbol sudamericano, luego de ser fichado por Palmeiras en 25 millones de euros.
Roque no tuvo los minutos esperados en el club blaugrana, pues solo estuvo un semestre, tiempo en el que marcó 2 goles en 16 partidos disputados, según las estadísticas de BeSoccer. El brasileño fue mandado a préstamo al Real Betis, donde marcó en 7 ocasiones, para después regresar al continente americano con Palmeiras.