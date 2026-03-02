Las nuevas multas que Barcelona y Hansi Flick le pondrían a sus jugadores

El entrenador Hansi Flick explicó en rueda de prensa que el club ha sustituido las suplencias por multas económicas de gran cantidad para sancionar los retrasos en los días de partido. Flick dijo que la medida surgió tras hablar con los capitanes y con el objetivo de evitar “la tensión de estar pendiente del reloj” durante la preparación del equipo, por lo que optaron por fijar sanciones económicas acordadas internamente.

Te puede interesar: ¡No es el Madrid! Este es el equipo favorito a ganar la Champions League, según la IA

La medida, diseñada como normativa interna del FC Barcelona, pretende ser más efectiva y menos disruptiva que dejar fuera de la convocatoria a jugadores por llegar tarde. Según los reportes desde Cataluña, en lugar de sancionar con suplencias, ahora se aplican multas que según distintas versiones alcanzan cifras muy elevadas para disuadir la impuntualidad.

Juárez vs Atlas 3-1 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

¿De cuánto serían las nuevas multas económicas de Hansi Flick en euros?

Jugadores como Pedri y Ferran Torres han comentado públicamente la existencia de estas sanciones en programas y entrevistas, ahora se hizo referencia a importes concretos que, según medios que cubren el día a día de la institución Culé, rondan los 40,000 euros por retrasos pequeños (por ejemplo, 10 minutos). Los futbolistas han reconocido que la cuantía ha terminado por erradicar las llegadas tarde en la plantilla. En pesos mexicanos las multas rondarían poco más de 800,000 mn.

¿Qué le pasa a los jugadores que no cumplen las reglas de Hansi Flick?

El cambio también responde a episodios previos en los que jugadores fueron relegados al banquillo por no respetar los horarios; el nuevo sistema busca mantener la disciplina sin afectar directamente la preparación táctica del equipo. Se recuerdan casos de jugadores que fueron sancionados con suplencias en anteriores jornadas, y subrayan que la multa económica facilita una respuesta inmediata y consensuada entre cuerpo técnico y capitanes.

Flick añadió que la norma se ha implementado con mesura y con seguimiento interno, y que el resultado hasta la fecha ha sido positivo para la convivencia y la concentración del grupo para que ahora “nadie llega tarde”, resumió el técnico.

Te puede interesar: Es uno de los mejores porteros del mundo y podría salir de su equipo