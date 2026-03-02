Es uno de los mejores porteros del mundo y podría salir de su equipo

El Liverpool no ha tenido el rendimiento que se esperaba a principios de la temporada y ahora podría perder a una de sus figuras, ya que afronta un dile en su portería. Allison Becker, de 33 años y con contrato hasta junio de 2027, sigue siendo uno de los mejores guardametas de la Premier League y el mundo, pero los recurrentes problemas con las lesiones y las dudas sobre su estado fìsico han abierto un debate en Anfield sobre el momento adecuado para un relevo generacional.

De acuerdo con reportes internacionales, la Juventus habría mostrado interés en el brasileño, lo que ha acelerado la reflexión interna. El técnico Arne Slot, que prioriza el juego con la salida desde atrás con los pies, podría considerar ofertas serias este verano si llegan. Mientras tanto, el club evalúa ofrecerle una extensión de un año para proteger su valor de mercado.

A 🔝 save from AB1 👏 pic.twitter.com/qQjCOTWnBc — Liverpool FC (@LFC) March 1, 2026

El relevo natural ya está identificado. Giorgi Mamardashvili, portero georgiano de 24 años, ha sido alineado como el sucesor a largo plazo. Su juventud y proyección encajan con la estrategia de planificación de plantilla que los 'Reds' vienen desarrollando en su idea de juego.

La decisión no es sencilla. Alisson ha sido un pilar desde su llegada en 2018, siendo clave en la conquista de títulos y seguridad bajo los tres palos en momentos clave. Pero el fútbol no se detiene, y la oportunidad de realizar una venta a precio reducido , podría evitar que el contrato se acerque a su fin e clinar la balanza. El debate está servido en Anfield: prolongar la era de un elemento histórico o dar paso al futuro.

