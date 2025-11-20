Inimaginable: el Barcelona le pidió a este jugador que YA NO metiera goles, porque no quiere pagar un bono

Los delanteros dentro del futbol nacieron y viven de marcar goles. Esta estadística es la que buscan crecer temporada tras temporada y es realmente insólito pedirle a un goleador que deje de sumar goles a su registro, pues es una orden que no tiene ningún sentido. Sin embargo, el FC Barcelona se dio el lujo de ordenar a Robert Lewandowski que dejara de convertir por una decisión meramente económica.

Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que dejara de meter goles

"Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas", fue lo que un miembro de la junta directiva del Barça le solicitó a Lewandowski durante la temporada 2022-2023, según pudo comentar Sebastian Staszewski en la biografía del jugador. En la actualidad, Barcelona regresará a ejercer de local en el Estadio Camp Nou .

Lewandowski tuvo que parar de marcar goles con Barcelona en la temporada 2022-23

Durante los últimos años, el Barcelona ha estado envuelto en problemas financieros, lo que le ha imposibilitado fichar a jugadores durante varias temporadas. Por esta razón, ahorrar cada centavo era crucial para no poner en peligro las finanzas del club, por lo que el Barça, que logró su vigésimo título liguero en aquel momento, lo hizo con una distancia de 10 puntos sobre el Real Madrid. Esto le permitió limitar a Lewa en las últimas fechas.

El dinero que Barcelona se ahorró gracias a Lewandowski

Resulta que el delantero polaco llevaba 23 goles anotados en LaLiga y en su contrato tenía una cláusula de que Barcelona debía pagarle una determinada cantidad de dinero al Bayern Múnich si Lewandowski marcaba 25 goles o más. Según la prensa internacional, el monto era de 2,5 millones de euros, dinero que el conjunto azulgrana se terminó ahorrando. De todas formas, Robert logró el Pichichi de LaLiga con cuatro goles de ventaja sobre Karim Benzema, del Real Madrid.

Barcelona estaría buscando un reemplazo de Robert Lewandowski

Con 37 años, el ex Bayern parece haber cumplido un ciclo en el equipo catalán. Con contrato hasta final de temporada (30 de junio de 2026), la directiva del Barcelona estaría buscando nuevas opciones para reforzar su delantera en el mercado. Julián Álvarez, Etta Eyong y Serhou Guirassy son algunos de los nombres que están en carpeta del Barça.