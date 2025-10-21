deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Champions League
Nota

Barcelona 0-0 Olympiacos: Ve EN VIVO y gratis resultado del partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Barcelona vs Olympiacos de la jornada 3 de la UEFA Champions League hoy domingo 21 de octubre

Barcelona vs Olympiacos en vivo
Iván Vilchis
Champions League
Compartir

Este martes 21 de octubre del 2025, inicia la actividad de la Jornada 3 de la Champions League, el primer partido en iniciar con las actividades es el Barcelona vs Olympiacos.

Barcelona llega de perder en Champions ante el PSG, por lo que solo tiene tres puntos con su victoria en la primera fecha, por su parte, Olympiacos llega con una derrota y un empate.

Barcelona
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×