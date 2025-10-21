Barcelona 0-0 Olympiacos: Ve EN VIVO y gratis resultado del partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League hoy 21 de octubre

Este martes 21 de octubre del 2025, inicia la actividad de la Jornada 3 de la Champions League, el primer partido en iniciar con las actividades es el Barcelona vs Olympiacos.

Barcelona llega de perder en Champions ante el PSG, por lo que solo tiene tres puntos con su victoria en la primera fecha, por su parte, Olympiacos llega con una derrota y un empate.