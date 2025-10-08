Figuras a seguir de la Champions League Femenina: de mascota a capitana y campeona de Europa

Arrancó la edición 2025-26 de la Champions League Femenina y una de las grandes figuras a seguir es, sin duda, Leah Williamson.

Una de las grandes figuras del futbol femenino que es prueba de resiliencia: fue mascota del Arsenal y ahora es capitana del club y campeona de Europa.

La historia de Leah Williamson: de mascota en el Arsenal a capitana

Desde muy joven, Leah se acercó al Arsenal con una ilusión que superaba la infancia. En 2007, con apenas diez años, participó como mascota en la final femenina europea del Arsenal, una escena que permanecería grabada en su memoria. Crecer en ese entorno la moldeó: veía de cerca las jugadoras con las que más tarde llegaría a compartir cancha y como muchos sueñan con vestir esa camiseta algún día, Leah decidió vivirlo.

Su carrera ascendió a buena velocidad, pero el destino le reservó un golpe duro. En abril de 2023, en un partido de la Women’s Super League con las Gunners, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) que la dejó fuera de la competición y, sobre todo, le impidió participar en la Copa del Mundo de aquel año.

Fue una prueba de fuego para su fortaleza mental y su fe en la recuperación. Durante su tiempo de recuperación, Leah trabajó día a día, reconstruyendo su cuerpo y su confianza para volver más fuerte. El regreso no fue inmediato ni cómodo. Reapareció en enero de 2024 como suplente en la Conti Cup contra Reading, asistiendo en uno de los goles del partido. Poco a poco fue retomando su lugar, y este año la volvió a ver en plena forma.

Logró dos hitos que pocos jugadores han conseguido en la misma temporada: campeona de la Eurocopa con Inglaterra y de la Champions League con el Arsenal. En la final europea, fue reconocida como jugadora del partido, destacando su lectura defensiva, 14 despejes y una presencia constante que silenció a las atacantes rivales.

¿Cómo le fue al Arsenal en su debut en la Champions League Femenina?

Justamente el Arsenal debutaron en la nueva temporada de la Champions. En Meadow Park, las de Londres comenzaron su defensa del título con un tropiezo inesperado ante Lyon, que aprovechó fallas defensivas locales para remontar.

Las Gunners se adelantaron temprano gracias a un tanto de Alessia Russo, tras una jugada gestada por Beth Mead, pero esa alegría duró poco. En el minuto 18, un pase errático de la portera Daphne van Domselaar fue interceptado por Melchie Dumornay, quien lo transformó en gol.

Apenas unos minutos después, la haitiana se cobró revancha de nuevo: tras un despeje débil en el área, recogió el rebote y envió el balón al ángulo con un disparo preciso. Lyon dominó el resto del primer tiempo y controló los tiempos tras el descanso, mientras Arsenal luchaba por recuperar terreno. A pesar de la presión ofensiva, las Gunners no lograron concretar y se llevaron una dolorosa derrota en su estreno europeo.

