¿El Cruz Azul de Europa? Este es el equipo con más finales perdidas en la historia de la Champions League

La Champions League es, sin duda, el torneo más importante y trascendente que existe a nivel clubes por encima de otros como el Mundial de Clubes, la Europa League o la Copa Libertadores. En ese sentido, ¿sabías que existe un equipo que ha perdido muchas finales a lo largo de su historia?

La Pluma de Valdano Monaco vs Juventus

Si bien es uno de los cuadros más ganadores a nivel Europa, así como en la Serie A, la realidad es que la Juventus no ha tenido la mejor de las suertes cada que disputa la Champions League. Ante ello, aquí conocerás cuántas finales ha perdido y qué equipos han sido quienes le han quitado esta posibilidad.

¿Cuántas finales de Champions League ha perdido la Juventus en su historia?

Mientras que escuadras como el Real Madrid, Liverpool, Milán y Bayern Múnich se distinguen por ser los más ganadores en la historia de la Champions League, la Juventus de Turín destaca por ser el cuadro con la mayor cantidad de finales perdidas en la historia de este torneo.

Se sabe que, hasta ahora, la Juventus ha perdido un total de siete finales de Champions League, destacando dos que perdió en la década de los 70’s y 80’s ante el Ajax y el Hamburgo, respectivamente hablando. Años después, en 1997, cayó nuevamente ante el Borussia Dortmund, así como frente al Real Madrid una temporada después.

El cambio de siglo no significó una grata noticia para la Juventus, institución que cayó en tres ocasiones más dentro del partido más importante del año en primera instancia contra el AC Milán en 2003 para, posteriormente, quedar en segundo lugar ante el Barcelona y el Real Madrid en 2015 y 2017, respectivamente hablando.

¿Cuántas Champions League tiene la Juventus en su historia?

No todas son pésimas noticias para el conjunto italiano, pues si bien ha caído en siete ocasiones, también presume haber obtenido dos Champions League en su historia. Estas llegaron en las temporadas 1984 - 1985 y 1995 - 1996 cuando vencieron a escuadras como el Liverpool de Inglaterra y el Ajax de los Países Bajos.