Battlefield 6 ya tiene fecha y hora de lanzamiento global: todo listo para la guerra más realista de la saga

EA y DICE confirmaron cuándo los jugadores podrán lanzarse al campo de batalla con Battlefield 6. El esperado shooter promete redefinir la experiencia multijugador con su nuevo motor gráfico y un despliegue sin precedentes en consolas y PC

Battlefield 6
Raúl Núñez
Esports
La espera está por terminar. Electronic Arts y DICE confirmaron oficialmente que Battlefield 6 podrá jugarse a partir del 10 de octubre de 2025 en todo el mundo. El lanzamiento global está programado para las 3:00 p.m. UTC, lo que equivale a las 9:00 a.m. (hora del centro de México).

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: Playstation 6: ¿Cuándo sale a la venta en México, cuánto costará y qué características tendrá?

El nuevo título marca el regreso de la icónica franquicia de disparos en primera persona con una visión completamente renovada, impulsada por el motor Frostbite de nueva generación, ofreciendo destrucción dinámica, físicas más realistas y entornos de combate más amplios que nunca.

En Battlefield 6, los jugadores podrán experimentar enfrentamientos épicos de hasta 128 jugadores en consolas de nueva generación y PC, con mapas expansivos que mezclan acción terrestre, aérea y naval. Además, el juego introduce un sistema climático completamente dinámico, con tormentas, tornados y eventos naturales que cambiarán el curso de las batallas en tiempo real.

Entre las novedades más destacadas, el título incluirá el modo “Operations Reborn”, una evolución de los combates por sectores clásicos, y un sistema de personalización profunda de soldados, vehículos y armas. Los desarrolladores prometen que la experiencia será “más táctica, más cinematográfica y más caótica que nunca”.

DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

Te puede interesar: Xbox retrasa la subida de precios del Game Pase; ¿qué países se vieron afectados?

Los usuarios que adquieran la Edición Ultimate podrán acceder al juego de manera anticipada desde el 8 de octubre, dos días antes del lanzamiento oficial. Además, EA confirmó que habrá soporte completo para crossplay entre plataformas y un pase de temporada con contenido adicional durante el primer año.

Battlefield 6 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con servidores dedicados desde el día uno. Los fans ya cuentan las horas para volver al frente de batalla.

