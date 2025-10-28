Los juegazos que llegan en noviembre a Playstation, Xbox y Steam

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de un nuevo mes y, con ello, la llegada de grandes temas y títulos que podrán ser disfrutados por millones de gamers alrededor del mundo. Noviembre del 2025 está por llegar, por lo que aquí conocerás los juegazos que se vislumbran en la Playstation , Xbox y Steam.

Estas tres consolas, Playstation, Xbox y Steam, se han consolidado como las más importantes para todos y cada uno de los usuarios que son amantes de los videojuegos. Ante este hecho, no está de más conocer los títulos que estos podrán disfrutar en los próximos días. ¿Estás listo?

¿Qué juegos llegan en noviembre a Playstation?

La Playstation está lista para volver con todo a través de la PS Plus y, para ello, podría traer consigo el arribo de Atomic Heart. Vale decir que hasta el momento su llegada no está completamente garantizada, aunque todo haría indicar que será uno de los títulos fuertes de esta consola para noviembre del 2025.

Hades es otro videojuego que se ha rumorado en el pasado y que podría llegar a PS Plus para la alegría de los miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo. Finalmente, el último de los títulos que podría recaer en la Playstation durante este mes es nada más y nada menos que Lords of the Fallen.

¿Qué juegos llegan en noviembre a Xbox?

La situación con Xbox cambia dado que ya tiene confirmados varios juegos incluso con sus respectivas fechas de lanzamiento. Probablemente los más solicitados son Football Manager 26 y 1000XResist, los cuales llegarán el próximo 4 de noviembre a través de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass.

Whiskerwood llegará el 6 de noviembre; es decir, dos días después de los primeros mencionados, mientras que Voidtrain lo hará el 7 de noviembre para la Xbox Game Pass Ultimate. Finalmente, no debemos olvidar la llegada de Winter Burrow, el cual podrás disfrutar desde el 12 de noviembre.

¿Qué juegos llegan en noviembre a Steam?

Hasta el momento es muy poca la información respecto a los videojuegos que se esperan en Steam para noviembre del 2025, motivo por el cual se recomienda esperar unos días más para conocer información oficial sobre estos arribos.