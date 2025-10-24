Battlefield 6: La guerra se enciende con la Temporada 1 “Operaciones Rebeldes”

Battlefield Studios sorprendió hoy a la comunidad gamer con el lanzamiento del tráiler oficial de la Temporada 1 de Battlefield 6, ofreciendo un primer vistazo a la oleada de contenido que llegará a partir del 28 de octubre y que promete llevar el caos táctico y la acción cinematográfica a un nuevo nivel.

La temporada debut, titulada “Operaciones Rebeldes”, marca el inicio de una ambiciosa hoja de ruta de contenido que se extenderá hasta finales del año. En esta primera fase, los jugadores podrán adentrarse en Blackwell Fields, un nuevo mapa diseñado para el combate masivo, donde los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y las estrategias de escuadra serán clave para la victoria. Además, se estrena Punto de Impacto, un modo 4v4 que busca ofrecer una experiencia más intensa y competitiva dentro del universo Battlefield.

La segunda parte del contenido llegará el 18 de noviembre bajo el nombre “Resistencia de California”, ambientada en los suburbios del sur de California. Esta actualización incluirá un mapa urbano llamado Eastwood y un modo de juego inédito, Sabotaje, donde los equipos deberán destruir múltiples objetivos antes de que finalice el tiempo límite.

Cerrando el año, el 9 de diciembre debutará “Ofensiva Invernal”, una actualización cargada de eventos temáticos y contenido especial que transformará el emblemático Empire State en un campo de batalla cubierto por la nieve.

EA confirmó que el contenido de temporada incluirá mapas, armas, modos y recompensas, con un enfoque en mantener un entorno justo y accesible: todo lo que impacte la jugabilidad será gratuito o desbloqueable mediante progresión.