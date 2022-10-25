Bayern Munich sufre bajas importantes en su visita al Barcelona

El Bayern Munich encara el juego frente al Barcelona con bajas en su plantilla. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann visita al cuadro blaugrana en la Fecha 5 de la Champions League, no obstante, lo hace sin Manuel Neuer, Leroy Sané y Lucas Hernández.

A pesar de no contar con su cuadro completo, el entrenador del conjunto de la Bundesliga dijo que buscan volver a ganar en el Camp Nou, resultado que dejaría eliminado al equipo de Xavi Hernández.

“Queremos ganar, queremos ser primeros de grupo y seguir incrementando nuestro prestigio. No podemos permitirnos ninguna debilidad. La cosa no solo va de pasar a la segunda fase, queremos volver a ganar”, dijo Nagelsmann en conferencia de prensa previa al encuentro.

“Manuel se ha lesionado en el hombro, el diagnóstico que tiene no es el más optimista, pero tenemos que esperar para saber el alcance real”, agregó.

Por otra parte, a la convocatoria regresa Thomas Müller, quien fue baja en el duelo del Bayern Munich contra el Hoffenheim por un problema de gastroenteritis.

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Antecedentes entre Barcelona y Bayern Munich

El encuentro de la Jornada 5 marca el enfrentamiento 13 entre ambas escuadras. El Bayern Munich mantiene un dominio de 9 victorias sobre el Barcelona, equipo que registra 2 victorias y 1 empate.

En la presente campaña de la UEFA Champions League, el Barça ya fue derrotado por el cuadro alemán en la Fecha 2 de la competencia.

La última ocasión en la que el Barcelona pudo derrotar al Bayern Munich, fue en las Semifinales del torneo de la UEFA en su edición 2014/15. En dicho encuentro, el Barça venció 3-0 a ‘Los Bávaros’ en el Estadio Camp Nou. Desde aquel compromiso, el Bayern registra cinco victorias en fila ante los Culés.

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