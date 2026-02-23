Bayern Munich cerca de renovar a dos de sus figuras

El Bayern vive un gran presente, pero también ya piensa de cara al futuro. Este lunes, el club bávaro anunció la extensión y vinculación profesional del joven estrella Lennart Karl, quien al cumplir su mayoría de edad activó una cláusula contractual que extiende su permanencia hasta la temporada 2029 y le otorga un salario cercano a los dos millones de euros anuales, para el canterano que se ha convertido en los jovenes con mayor proyección en todo el mundo.

El acuerdo, que se pactó el verano pasado, transforma su estatus de juvenil a profesional y además se agregó una campaña más al vínculo original. Desde su debut en verano en el Mundial de Clubes de 2025, Karl ha disputado 31 partidos, en los que ha anotado siete goles y repartió cuatro asistencias, aprovechando la lesión de Jamal Musiala para ganar protagonismo.

Bayern busca renovar a Harry Kane

La directiva germana no se detiene ahí. Planea ofrecerle una nueva ampliación hasta 2031 con un incremento salarial que rondaría poco más de 7 u 8 millones por temporada, blindándolo ante el interés de clubes como el Real Madrid, cuadro al que Karl ya confesó que su más grande sueño es llegar a vestir la capital española.

Paralelamente, el club negocia con Harry Kane. El delantero inglés, autor de 128 goles en 132 encuentros con el Bayern, dejó vencer en enero una cláusula que le permitía salir por 65 millones. Tras conquistar la Bundesliga y la Supercopa alemana, sus primeros títulos en toda su carrera, el goleador de 32 años parece dispuesto a continuar, y el Bayern trabaja en una renovación que asegure su estancia más allá de 2027.

