¿Cuál es la relación entre el retraso del GTA VI y la PlayStation 6?

Mucho se ha hablado respecto al retraso que el GTA VI tuvo, mismo que se confirmó hace unos días y que hará que este videojuego llegue hasta finales del siguiente año . Ahora bien, ¿cuál es la posible relación entre este hecho y la llegada de la PlayStation 6? Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

Fue hace unos días cuando el universo de los videojuegos se sorprendió luego del anuncio del GTA VI, mismo que confirmó que su lanzamiento se llevará a cabo hasta el 19 de noviembre del 2026 a fin de buscar mejores gráficos y una experiencia mucho más importante para cada uno de sus seguidores.

¿Qué relación hay entre el retraso del GTA VI y la PlayStation 6?

Si bien la noticia de su retraso cayó como balde de agua helada para sus millones de seguidores alrededor del mundo, el arribo del GTA VI para finales del próximo año podría tener una estrecha relación, precisamente, con el lanzamiento de la PlayStation 6, una consola que desde ya está generando mucha conversación.

Diversas teorías en redes apuntan a que Rockstar Games habría retrasado el GTA VI para que este coincidiera con la PlayStation 6 y, con ello, su estreno fuera en esta consola; es decir, una nueva generación que, de cierta forma, perjudicaría a quienes cuentan con la PS5.

Cabe mencionar que esta teoría no está confirmada y que, pese a la misma, muchos fanáticos mostraron su repudio ante este nuevo retraso. No obstante, de confirmarse los primeros compradores tendrían una edición inferior a solo 30 fps en la PS5, algo que cambiaría drásticamente en la PlayStation 6.

¿Cuándo sale a la luz la PlayStation 6?

Hace algunas semanas los encargados de esta consola y allegados a Sony explicaron que la PlayStation 6 podría ser considerada la mejor de todos los tiempos si es que se realizan los ajustes planeados. Ante ello, se espera que su aparición se dé en 2026 o hasta el 2027.