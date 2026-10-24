Ben Singh, investigador en actividad física: “Incluso el ejercicio de baja intensidad, como el yoga o caminar, puede mejorar la cognición”

Mantener el cerebro activo es una de las grandes preocupaciones al hablar de envejecimiento saludable. Sin embargo, muchas personas relacionan los beneficios del ejercicio con entrenamientos exigentes o largas sesiones en el gimnasio. Una investigación encabezada por Ben Singh aporta información que permite ampliar esa mirada.

El investigador de la Universidad de Australia del Sur analizó junto con su equipo cómo influye el ejercicio en distintas capacidades mentales. Sus resultados ponen el foco en actividades accesibles y ofrecen una razón más para incorporar movimiento a la rutina.

Qué dice Ben Singh sobre caminar y practicar yoga

“Incluso el ejercicio de baja intensidad, como el yoga o caminar, puede mejorar la cognición”, explicó Singh en declaraciones recogidas por ScienceDaily. La frase, traducida del inglés, resume uno de los principales mensajes de la investigación: no hace falta que toda actividad sea intensa para aportar beneficios cognitivos.

El trabajo, publicado en British Journal of Sports Medicine en 2025, reunió 133 revisiones sistemáticas, que abarcaron 2,724 ensayos aleatorizados y 258,279 participantes. Los investigadores encontraron mejoras promedio en cognición general, memoria y funciones ejecutivas.

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Estas últimas permiten organizar tareas, controlar impulsos y adaptar la conducta ante diferentes situaciones. Por eso, hablar de cognición va más allá de recordar nombres o fechas: también involucra capacidades necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana.

En cuánto tiempo se observaron mejoras en la memoria

Uno de los datos más interesantes aparece al revisar la duración de los programas. Las intervenciones de uno a tres meses mostraron los mayores efectos sobre cognición general y memoria en los análisis por subgrupos.

Esto no establece un plazo garantizado para cada persona ni significa que después convenga abandonar el ejercicio. Los resultados corresponden a programas y poblaciones diferentes, por lo que tampoco permiten fijar una cantidad mínima de minutos que asegure mejorar la memoria.

Practicar yoga fomenta la respiración profunda y lenta, lo que ayuda a reducir la presión arterial.|Pinterest

Además del yoga, el comunicado sobre la investigación destacó al tai chi y a los videojuegos que requieren movimiento como alternativas con resultados favorables.

Cómo saber si caminar es ejercicio ligero o moderado

Hay un detalle que conviene tener en cuenta: caminar no siempre representa la misma intensidad. El ritmo y el esfuerzo que exige a cada persona pueden modificarla.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos proponen una referencia sencilla: durante una actividad de intensidad moderada puedes hablar, pero no cantar. Así, una caminata que acelera la respiración puede entrar en esa categoría.