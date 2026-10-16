Manuel Castillo, médico experto en longevidad: “Si tienes 30 años o más ya deberías comenzar a preocuparte por esto”
El especialista remarcó que hay que prestar especial atención a un aspecto de tu vida si quieres llegar a la vejez con autonomía
Muchas personas en el mundo tienen el deseo de vivir por muchos años y disfrutar al máximo su tiempo de vida. Sin embargo, la mayoría pasa por alto hábitos que deben ser indispensables para llegar a la vejez con autonomía y buena salud. ¿De qué sirve cumplir 90 años si no podemos disfrutar de ellos con salud y autonomía? Manuel Castillo, experto en longevidad, habla sobre el tema.
El especialista remarca que hay que prestar especial atención a partir de los 30 años cómo envejecemos. Su mensaje apunta a conservar las capacidades físicas y mentales durante la mayor parte del tiempo que estamos vivos, ya que muchas personas llegan a la tercera edad sin poder valerse por sí mismas, dependiendo de terceros para poder desenvolverse en el día a día.
¿Qué recomienda cuidar Manuel Castillo desde los 30 años?
En declaraciones publicadas por The Objective, el especialista explicó cuándo conviene empezar a ocuparse del envejecimiento: “Pues sin exagerar, a partir de los 30 años. Necesariamente, a partir de los 50”.
Su recomendación consiste en anticiparse al deterioro y adoptar hábitos que favorezcan la calidad de vida. Esto incluye mantenerse activo, cuidar la alimentación y conservar la actividad mental y las relaciones sociales.
Sin embargo, cumplir 30 años no significa que todas las personas comiencen a perder capacidades de la misma manera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los cambios asociados con el envejecimiento no son uniformes y que su relación con la edad cronológica es relativa. También influyen el entorno y las condiciones de vida.
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¿Cuánto ejercicio debes hacer para cuidar tu salud?
La OMS recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. Además, aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana.
Por ejemplo, caminar a paso rápido durante 30 minutos, cinco días a la semana, permite alcanzar el mínimo de actividad moderada. A ese movimiento se puede sumar el entrenamiento de fuerza, adaptado a las capacidades de cada persona.
Quienes llevan tiempo inactivos pueden comenzar con cantidades pequeñas y aumentar progresivamente. Hacer algo de actividad física ya aporta beneficios, incluso antes de alcanzar los objetivos semanales.
¿Qué otros hábitos ayudan a envejecer mejor?
La alimentación equilibrada, la actividad física regular y evitar el tabaco contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades y retrasar la dependencia de cuidados, según la OMS. También conviene limitar el tiempo sedentario durante el día.
Cuidar la alimentación implica cubrir las necesidades del organismo con variedad y equilibrio. La OMS destaca que una dieta saludable debe evitar tanto los excesos como las carencias nutricionales. Estos cuidados permiten empezar a construir desde hoy mejores condiciones para las próximas etapas de la vida.