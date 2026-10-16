Manuel Castillo, médico experto en longevidad: “Si tienes 30 años o más ya deberías comenzar a preocuparte por esto”

Muchas personas en el mundo tienen el deseo de vivir por muchos años y disfrutar al máximo su tiempo de vida. Sin embargo, la mayoría pasa por alto hábitos que deben ser indispensables para llegar a la vejez con autonomía y buena salud. ¿De qué sirve cumplir 90 años si no podemos disfrutar de ellos con salud y autonomía? Manuel Castillo, experto en longevidad, habla sobre el tema.

El especialista remarca que hay que prestar especial atención a partir de los 30 años cómo envejecemos. Su mensaje apunta a conservar las capacidades físicas y mentales durante la mayor parte del tiempo que estamos vivos, ya que muchas personas llegan a la tercera edad sin poder valerse por sí mismas, dependiendo de terceros para poder desenvolverse en el día a día.

¿Qué recomienda cuidar Manuel Castillo desde los 30 años?

En declaraciones publicadas por The Objective, el especialista explicó cuándo conviene empezar a ocuparse del envejecimiento: “Pues sin exagerar, a partir de los 30 años. Necesariamente, a partir de los 50”.

Su recomendación consiste en anticiparse al deterioro y adoptar hábitos que favorezcan la calidad de vida. Esto incluye mantenerse activo, cuidar la alimentación y conservar la actividad mental y las relaciones sociales.

Sin embargo, cumplir 30 años no significa que todas las personas comiencen a perder capacidades de la misma manera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los cambios asociados con el envejecimiento no son uniformes y que su relación con la edad cronológica es relativa. También influyen el entorno y las condiciones de vida.

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¿Cuánto ejercicio debes hacer para cuidar tu salud?

La OMS recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. Además, aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Caminar fue el ejercicio que presentó la asociación más fuerte

Por ejemplo, caminar a paso rápido durante 30 minutos, cinco días a la semana, permite alcanzar el mínimo de actividad moderada. A ese movimiento se puede sumar el entrenamiento de fuerza, adaptado a las capacidades de cada persona.

Quienes llevan tiempo inactivos pueden comenzar con cantidades pequeñas y aumentar progresivamente. Hacer algo de actividad física ya aporta beneficios, incluso antes de alcanzar los objetivos semanales.

¿Qué otros hábitos ayudan a envejecer mejor?

La alimentación equilibrada, la actividad física regular y evitar el tabaco contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades y retrasar la dependencia de cuidados, según la OMS. También conviene limitar el tiempo sedentario durante el día.

Cuidar la alimentación implica cubrir las necesidades del organismo con variedad y equilibrio. La OMS destaca que una dieta saludable debe evitar tanto los excesos como las carencias nutricionales. Estos cuidados permiten empezar a construir desde hoy mejores condiciones para las próximas etapas de la vida.