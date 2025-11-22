¡INSÓLITO! Club de la Liga BBVA MX busca entrenador… a través de una APP

Querétaro está en búsqueda de un nuevo entrenador para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, luego de no renovar el contrato de Benjamín Mora , pero lo que llama la atención es que lo hace a través de una APP, en la que pueden consultar el CV de los prospectos de DT.

David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes, fue quien informó acerca de esta nueva modalidad que adoptó Gallos Bancos a fin de elegir al mejor prospecto, del cual buscan a uno más experimentado y que entienda las condiciones de equipo, que le dio las gracias a 6 futbolistas .

Querétaro FC Gallos Blancos es el equipo que busca a su nuevo DT mediante una aplicación

“Por ahora la aplicación no les arroja la opción de técnicos mexicanos, les aplica muchas opciones de españoles distribuidos en varias partes del mundo y uno que otro argentino de Segunda o Tercera División”, mencionó Medrano para su canal de YouTube.

Las cualidades que busca Querétaro en su nuevo entrenador

La principal cualidad que Gallos Blancos busca en su próximo entrenador es que tenga mayor experiencia que “Malayo” Mora y que pueda adecuarse a las condiciones del equipo, pues no cuenta con un gran presupuesto como lo son otras escuadras del futbol mexicano.

“Sí, se busca un técnico más experimentado, que es uno de los rangos que le pusieron a la aplicación para la búsqueda y que entienda la situación de como se va a manejar el equipo. Eligen los refuerzos a través de una APP de acuerdo a las condiciones y del presupuesto que tienen, pero no habrá contrataciones rimbombantes para el equipo de Gallos Blancos de Querétaro”, sentenció.

Cabe mencionar que la aplicación donde Querétaro busca a su nuevo entrenador y sus fichajes para el Clausura 2026 es utilizada por varios equipos del mundo y en México solo los Gallos Blancos han utilizado esta herramienta tan innovadora en el futbol.