Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de consolas vendidas; ¿es la más exitosa del 2025?

Se trata, sin duda, de una de las sorpresas más llamativas que tiene el mundo de los videojuegos en este cierre del año. En las últimas horas se confirmó que el Nintendo Switch 2 ha superado los 10 millones de consolas vendidas, lo cual habla del increíble impacto que tuvo a lo largo del 2025.

Como sabes, el Nintendo Switch 2 se convirtió en una mejora importante respecto a la primera versión del Nintendo, por lo cual poco a poco distintos gamers fueron adquiriendo la consola. Sin embargo, pocos imaginaban que esta superaría los 10 millones, ¿la hace la más exitosa del año?

¿Nintendo Switch 2 fue la consola más vendida del año?

Fue a través de un anuncio en el que Nintendo confirmó que su nueva consola, la Nintendo Switch 2, superó las 10 millones de unidades vendidas a nivel internacional, esto después de que se realizara su lanzamiento el pasado 5 de junio del 2025. Se trata, entonces, de un número mayor a las 10.36 millones de ventas en estos meses.

Lo anterior hizo que la compañía del continente asiático aumentara su interés en ventas para el 2026 a 19 millones; es decir, cuatro más de las estimaciones realizadas hace algunos meses. Lo anterior no solo deriva del impacto que esta consola ha tenido, sino también de los títulos exclusivos con los que cuenta.

Los millones registrados hasta ahora hicieron, además, que las acciones de Nintendo tuvieran un incremento del 10 por ciento en la Bolsa de Tokio, así como un beneficio neto del 83 por ciento interanual en el primer semestre del año fiscal, superando así cualquier tipo de expectativa.

¿Cuál es la comparación de ventas entre la Nintendo y la Nintendo Switch 2?

El Heraldo Binario establece que, según los reportes financieros, la Switch 2 se vende dos veces más rápido que la 1 , la cual no superó las 5 millones de unidades en su primer semestre de lanzamiento. Ante ello, si la tendencia se mantiene no se descarta que esta consola sea la más vendida en la historia, superando con ello a la PlayStation 2.