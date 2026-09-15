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El blindaje de Cruz Azul a su máxima figura: piden una cifra top para dejarlo ir

La institución de Cruz Azul decidió ampliar el blindaje a uno de sus mejores jugadores

El blindaje de Cruz Azul a su máxima figura: piden una cifra top para dejarlo ir

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras Cruz Azul buscó un refuerzo de última hora, ahora también se centra en mantener a las figuras de su plantilla. La Máquina sabe que conservar a sus principales futbolistas es clave para sostener el proyecto y evitar que otros clubes puedan llevárselos con facilidad.

Así como la directiva hizo gestiones espectaculares para que Christian Ebere pueda jugar ante el Inter Miami, también ha gestionado un contrato excepcional con José Paradela para blindarlo. El mediapunta argentino es una de las piezas más importantes en el esquema de Joel Huiqui, que busca ganar la Campeones Cup este miércoles.

uniforme Cruz Azul Romero Paradela

El contrato de Cruz Azul con José Paradela para que no se vaya

Según distintos reportes, Cruz Azul estableció una cláusula millonaria para proteger a José Paradela. En caso de que otro club quiera contratar al futbolista argentino, tendría que desembolsar alrededor de 20 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR:

La cifra representa un importante blindaje para La Máquina, que tiene la intención de mantener al jugador durante muchos años más. De esta manera, cualquier institución interesada deberá realizar una inversión altísima para sacarlo de La Noria.

José Paradela
José Paradela lidera las asistencias del Apertura 2025 con 5 |@joseparadela1

Detalles del vínculo de Paradela con el Cruz Azul

Paradela llegó a Cruz Azul en julio de 2025, cuando la institución cementera concretó su compra al Necaxa por casi 12 millones de dólares. Desde entonces, el argentino se convirtió en una pieza importante dentro del plantel.

Actualmente, el exjugador de River Plate tiene una cotización de 9 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. La diferencia entre ese valor y la cláusula reportada muestra la apuesta de Cruz Azul por proteger a uno de sus principales futbolistas.

José Paradela, Cruz Azul vs Philadelphia Union Leagues Cup 6 de agosto de 2026

Los números de José Paradela en Cruz Azul

A sus 27 años, Paradela acumula 66 partidos con Cruz Azul, de los cuales fue titular en 59 ocasiones. En ese periodo registra 18 goles y 16 asistencias.

Además, el mediapunta argentino ya conquistó dos títulos con la institución (Liga MX - Clausura 2026 y Campeón de Campeones 2026). Sus números explican por qué La Máquina considera importante mantenerlo dentro de su proyecto y decidió establecer una cláusula cercana a los 20 millones de dólares.

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