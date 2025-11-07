Blizzard enciende la emoción: comienzan los preparativos y venta de pases para la BlizzCon 2026

Los boletos anticipados estarán disponibles del 7 al 9 de noviembre con precio especial; Blizzard adelanta los primeros detalles del evento que regresará a Anaheim el 12 y 13 de septiembre de 2026¡La ruta hacia la BlizzCon 2026 oficialmente ha comenzado! Blizzard Entertainment anunció que los BlizzCon Passes saldrán a la venta este 7 de noviembre, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el evento más esperado por los fans de Warcraft, Diablo, Overwatch y más. La celebración volverá al Anaheim Convention Center los días 12 y 13 de septiembre de 2026, consolidándose una vez más como el punto de encuentro por excelencia para la comunidad global de Blizzard.

Por primera vez, la compañía ofrecerá pases anticipados con precio especial, disponibles del 7 al 9 de noviembre o hasta agotar existencias. Los boletos en su precio regular estarán disponibles a partir del 18 de noviembre. Ambas modalidades otorgarán acceso completo a los dos días del evento, incluyendo todas las salas, la arena principal y actividades durante el horario oficial.

Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, destacó la importancia emocional del evento:

"La BlizzCon es una celebración única y especial de la creatividad y la conexión. Queremos que 2026 sea inolvidable para nuestra comunidad."

Lo que traerá BlizzCon 2026Blizzard compartió los primeros detalles de la programación, que incluirá:

Ceremonia de apertura con novedades de todas las franquicias.

Pruebas de juego exclusivas.

Paneles con desarrolladores, artistas y creativos.

Torneos de esports de alto nivel.

La tradicional Noche de la Comunidad.

El regreso de la mística Feria de la Luna Negra.

Los asistentes también recibirán regalos conmemorativos y recompensas digitales para varios juegos de Blizzard.

Experiencias adicionalesLos fans podrán adquirir complementos opcionales, como:

Feria de la Luna Negra (After Hours): Tres horas de acceso exclusivo la noche del sábado, además de 20 tokens y una credencial coleccionable.

Noche Benéfica BlizzCon: Un evento íntimo con desarrolladores y artistas en beneficio de Make-A-Wish. Incluye asientos reservados en la ceremonia de apertura, arte firmado y credencial premium. Blizzard donará el 100% del costo del complemento a la fundación.

Finalmente, Blizzard confirmó que parte de la programación —incluida la ceremonia de apertura— se transmitirá gratuitamente en línea, con más detalles por anunciar respecto a recompensas digitales para asistentes virtuales.

La cuenta regresiva empezó. La BlizzCon 2026 está oficialmente en marcha.