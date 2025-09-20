Boletos hacia Alemania: estrella de Cruz Azul llegaría a la Bundesliga por €13 M

Cruz Azul se encuentra en un gran momento tras mantenerse como el único líder del Apertura 2025 tras vencer a Juárez en la novena jornada . Sin embargo, no todo es color de rosas para el equipo que dirige Nicolás Larcamón, pues recientemente se pudo dar a conocer que un equipo de la Bundesliga estaría interesado en una de las estrellas de La Máquina.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Ekrem Konur, especialista en mercado de fichajes, un equipo de la Bundesliga está preparando una oferta de 13 millones de euros para llevarse a Mateusz Bogusz de Cruz Azul. Si bien la oferta es muy tentadora, hasta la fecha no se supo qué club en particular quiere al polaco. Por otro lado, un canterano de Cruz Azul cumplió su sueño de jugar en la UEFA Champions League .

@x_bogus Mateusz Bogusz dejaría Cruz Azul para llegar a la Bundesliga

Cabe resaltar que Bogusz ya tiene experiencia en Europa, pues pasó por clubes como el Leeds United (hoy en Premier League) y el UD Ibiza de España. Sin embargo, el mediocampista se consolidó como una pieza clave en Cruz Azul y ahora podría regresar al Viejo Continente para jugar en una liga de primer nivel como es la Primera División de Alemania.

🚨🆕 #Exclusive 🇵🇱 #CruzAzul

European comeback alert!



💰A Bundesliga club is preparing a €13M bid for Cruz Azul’s 23-year-old star Mateusz Bogusz.



📈 One of the most promising names to explode in Europe.

Stay tuned—this one’s heating up. pic.twitter.com/uhJOXocqVE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 16, 2025

Los números de Mateusz Bogusz con Cruz Azul en esta temporada

Para esta temporada 2025/26, el centrocampista ofensivo polaco perdió protagonismo con Larcamón al mando. Suma 10 partidos jugados con Cruz Azul teniendo en cuenta todas las competencias, pero acumula solo 491 minutos disputados. Dejó de ser titular en La Máquina, aunque sí es una de las primeras opciones del timonel argentino en las segundas partes. Hasta la fecha no anotó, pero sí repartió 2 asistencias.

¿Cuál es el valor de mercado de Mateusz Bogusz en 2025?

Bogusz llegó como una estrella a la Noria a principios de este 2025 desde LAFC, sin embargo, su protagonismo ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Esto se ve reflejado en su precio y es que, según Transfermarkt, el polaco tiene un valor de mercado de 7 millones de euros en la actualidad. Si la oferta de 13 millones de euros se hace oficial, será un buen negocio por parte de Cruz Azul.