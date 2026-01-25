Bolivia vs México: Alineaciones del partido amistoso en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera

La Selección Mexicana enfrenta a Bolivia en la cancha del Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz, en su segundo compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una convocatoria conformada principalmente por jugadores de la Liga BBVA MX, Javier Aguirre busca su segundo triunfo del año al frente del combinado nacional.

El Tricolor viene de vencer por la mínima diferencia a Panamá, con anotación de Carlos Rodríguez en los minutos finales, resultado que puso fin a una racha de 200 días sin conocer la victoria.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el “Vasco” señaló que tiene definido aproximadamente el 80 por ciento de la lista final para el Mundial, por lo que este partido representa una oportunidad clave para que los últimos futbolistas levanten la mano y demuestren que pueden aportar dentro de su esquema de juego rumbo a la justa mundialista.

En el historial reciente, México mantiene ventaja sobre Bolivia en los últimos tres enfrentamientos, con dos victorias y un empate. Para el duelo de este domingo, factores como la altura y el calor jugarán un papel importante, ya que el estadio se encuentra en proceso de remodelación con un avance cercano al 90 por ciento y aún no cuenta con sistema eléctrico, motivo por el cual el partido se disputará a las 15:30 horas locales (13:30 horas del centro de México).

El encuentro podrá disfrutarse a través de nuestra señal por Azteca Deportes, Canal 7, así como en nuestras plataformas digitales.

Alineación México:

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Kevin Castañeda y Armando Gonzáles.

Alineación Bolivia:

Carlos Lampe, Marcelo Tórrez, Lucas Macazaga, Richet Gómez, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Fernando Nava, Luis Paz, Ervin Vaca, Bruno Miranda y Carlos Melgar.