Bolivia vs Surinam: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online

Fecha importante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bolivia y Surinam se miden en la instancia de repechaje. Con sede en la cancha del Estadio Monterrey, los equipos sudamericanos buscan el pase a la final de la reclasificación, ronda en la que Irak espera rival para el compromiso a disputarse el próximo 31 de marzo.

"Surinam juega de forma muy directa. Normalmente les gusta replegarse y, cuando llega el momento de atacar, lo hacen desde atrás. Son un equipo físico y fuerte, así que tendremos que buscar el gol jugando al ras del suelo...", dijo el DT de 'La Verde', Oscar Villegas.

Por su parte, el entrenador de Surinam, Henk ten Cate, llega confiado para poder superar a Bolivia y poder seguir con la ilusión de buscar un lugar en el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

"Creo que tenemos mucha calidad, pero lo que más destaca es el espíritu de equipo. Especialmente en un partido como este, el espíritu de equipo es más importante que la calidad".