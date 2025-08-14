deportes
¡BOMBAZO! David Medrano adelanta cómo serán las zonas del Estadio Guadalajara para el Mundial 2026

El periodista de TV Azteca Deportes dio a conocer la distribución de ciertas zonas para el público que se dará cita para los partidos que se llevarán a cabo en suelo tapatío.

Estadio Mundial 2026
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello, las ciudades mexicanas que serán sede del certamen internacional empiezan a dar pistas. Nuestro David Medrano reveló algunos detalles de la sede de Guadalajara como las zonas de ciertos sectores del público y el precio para un partido.

Te puede interesar:

A través de su cuenta de Twitter, el periodista puso la imagen del Estadio Guadalajara (casa de las Chivas) con las zonas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion. Cabe recordar que, faltan la zona general que será la más grande para todos los aficionados que se metan al sorteo de los boletos sencillos.

¿Un precio a la altura del Mundial 2026?

Por si fuera poco, la misma fuente señaló que un ticket individual para un partido en la zona Pitchside Lounge está en los 77 mil pesos, lo que despertó muchas reacciones de los aficionados que debatían si valía o no la pena. Sumado a ello, falta que se definan los cotejos que se llevarán en dicha sede y que se realice el sorteo para los seguidores que busquen la zona general.

¿Qué partidos tendrá Guadalajara?

Con una capacidad de 48 mil espectadores, el hogar del Rebaño Sagrado albergará cuatro partidos de fase de grupos del Mundial 2026 incluído el segundo de la Selección Mexicana el 18 de junio. De hecho, los pupillos de Javier Aguirre abrirán sus actividades en el mítico Estadio Azteca, después, volarán a Guadalajara y cerrarán su fase de grupos en la Sultana del Norte con el partido en el Gigante de Acero de Monterrey.

Lo mejor del Mundial México 2026
