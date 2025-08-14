Nació en otro país, pero fue campeón con México y hoy su carrera está en un punto que ni él se cree

La Liga BBVA MX cuenta con futbolistas de alto nivel, con y sin tanta experiencia. En la actualidad, Gilberto Mora es uno de los ejemplos más claros. Sin embargo, no todos los grandes talentos de México han jugado en nuestro territorio. Ese es el caso de Julián Araujo, futbolista que nació en Estados Unidos, pero que pese a ello defiende los colores de la Selección Mexicana. Algo similar sucedió con Álex Padilla, quien podría jugar Champions League en esta temporada .

El lateral derecho nació en Lompoc, California y, si bien jugó en las divisiones juveniles de Estados Unidos, decidió representar a México ya que su familia es de allí. Recientemente fue campeón de la Copa Oro 2025, y ahora podría tener una temporada de ensueño. Pues juega en el Bournemouth de Inglaterra y todo apunta a que será titular en la banda derecha. Por otro lado, un ex Cruz Azul es figura en la Champions League y es ejemplo de resiliencia .

X: @afcbournemouth Julián Araujo promete ser figura de México

Si bien es cierto que pasó gran parte de la temporada pasada lesionado, pudo sumar minutos durante el cierre del período 2024/25. Ahora mismo, todo apunta a que Araujo será titular en el lateral derecho del Bournemouth tras las salidas en la zaga de Kerkez, Huijsen y Zabarnyi. Hasta el momento, ha jugado tres partidos durante la pretemporada y, si bien aún tiene mucho por mejorar, ha crecido considerablemente este último tiempo.

¿Cómo fue la carrera de Julián Araujo hasta este momento?

Julián Araujo comenzó su carrera en el futbol estadounidense. Se formó en las fuerzas básicas de LA Galaxy y, para sorpresa de muchos, jugó en la Masía, es decir, la academia del FC Barcelona, durante el 2023. Durante su paso por el futbol español, fue cedido al UD Las Palmas y, tras no tener mucho protagonismo en el Barça, el club catalán lo vendió en el año 2024 al Bournemouth a cambio de 10 millones de euros, según Transfermarkt.

¿Cuál es el valor de mercado de Julián Araujo en la actualidad?

Durante sus primeros años en Estados Unidos, el valor de mercado de Julián Araujo no sobrepasaba el medio millón de euros. Tras su llegada a la Premier League en el año 2024, el mexicano aumentó considerablemente su precio y, según Transfermarkt, su ficha está valorada en 10 millones. Es su máximo histórico hasta la fecha y, con 23 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera.