¡BOMBAZO! El defensa con el que sueña el Real Madrid

El rejuvenecimiento de la plantilla Del Real Madrid apunta a tener un nombre propio. Se trata de Micky Van de Ven, el defensa central de tan solo 24 años, quien es estrella del Tottenham, se ha convertido en el objetivo principal de la directiva merengue para reforzar la zaga de cara a la siguiente tempero con la mirada en los próximos años. De acuerdo con varios reportes, el jugador no tiene intención de renovar su contrato con los “Spurs”, que expira en 2029, y vería con buenos ojos emprender un nuevo desafío en su carrera.

El cuadro blanco necesita de un líder que genere garantías en la linea. David Alaba debido a las múltiples lesiones y se marchará como agente libre en verano y el futuro de Antonio Rudiger aún está en el aire. Ante este panorama, Van de Ven ha emergido como la opción prioritaria, aunque la competencia será feroz: Liverpool y Manchester United también siguen de cerca al excepcional central zurdo.

Micky Van de Ven no ha renovado con los Spurs

Sin embargo, la operación no será sencilla. El combinado londinense, consciente del valor de su estrella, ha tasado su salida en alrededor de 100 millones de euros, una cifra que el Madrid deberá evaluar si está dispuesto a desembolsar tal cifra. Por ahora, la negociación por su renovación en Inglaterra está estancada, un factor le abre la puerta al club español en la carrera por el Micky.

La combinación de juventud, velocidad y capacidad de anticipación de Van de Ven lo convierten en el perfil ideal para liderar la zaga merengue durante la próxima década. El verano promete batalla por uno de los centrales más codiciados del continente.

