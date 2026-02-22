¡BOMBAZO! La joya de 16 años que reforzará al Barcelona

El Barcelona sigue en su búsqueda de nuevas estrellas y sigue blindando su futuro con talento joven. De acuerdo con reportes internacionales, el club blaugrana ha cerrado el fichaje del extremo Ajay Tavares, joven promesa del Norwich City de Inglaterra que nació en 2009, en una operación que refleja la apuesta por captar a los mejores prospectos del fútbol europeo.

El atacante de 16 años, que cuenta con pasaporte portugués, que es clave para poder realizar el traspaso siendo menor de edad, viajará esta semana a Barcelona y se someterá a las pruebas médicas. Luego de varias semanas de trámites legales y de gestiones con el cuadro inglés, se ha dado el visto bueno y está todo listo para que se convierta en nuevo jugador del club culé.

Ajay Tavares llega al Barcelona

Tavares, es diestro y cuenta con una gran capacidad para desempeñarse como extremo izquierdo, destaca por su habilidad en el regate y su desborde por la banda. El inglés ya habría rechazado varias ofertas de otros países, pero que ha priorizado su llegada al Barca, donde se incorporará a los entrenamientos lo más pronto posible para buscar una oportunidad.

El canterano del Norwich ha llamado la atención por su rendimiento internacional, debutando recientemente con la selección sub-17 de Inglaterra tras su paso por las categorías inferiores. Su fichaje confirma la estrategia del club catalán de reforzar la cantera con perfiles de alto potencial, asegurándose una de las joyas más codiciadas del panorama del Viejo Continente.

