¡BOMBAZO! Manchester City cerca de firmar a uno de los mejores defensas de la Premier League

El Manchester City ha dado un paso clavo para reforzar su defensa. De acuerdo con diversos reportes, el club citizen habría llegado a un acuerdo para concretar la llegada del central Marc Guehi, proveniente del Crystal Palace en lo que podría ser uno de los movimientos más fuertes del mercado de invierno.

El futbolista de ya 25 años, ha sido seleccionado con Inglaterra y ya no sería contemplado para disputar el juego del Palace ante el Sunderland por la Premier League, en una decisión directamente vinculada a su inminente traspaso. El entrenador del club londinense, Oliver Glasner explicó que, prácticamente ya existe un acuerdo entre amabas partes y declaró que cuando un jugador busca dar "el siguiente paso en su carrera", las negociaciones suelen avanzar con rapidez.

Para el Crystal Palace, la venta en este inicio de 2026 era para evitar perder a Guehi como agente libre en junio, dado que su contrato expira al final de esta temporada y hubiera podido salir del equipo totalmente gratis. El defensor ya estuvo cerca de salir el verano pasado, cuando un posible movimiento al Liverpool se frustró en el último día del mercado.

El Manchester City, que recientemente incorporó al atacante Antoine Semenyo, proveniente del Bournemouth por más de 50 millones de euros, busca con este fichaje dar mayor solidez a su línea defensiva de cara a la lucha por la Premier League y la Champions League. Pep Guardiola, aunque se negó a comentar la operación públicamente, consolida así una plantilla que aspira a mantenerse en la cima del fútbol europeo y con aspiraciones de ganar todo lo que dispute.

