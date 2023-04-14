¿En que bombo del sorteo de la Copa Oro 2023 está la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana conocerá los rivales que enfrentará en la Copa Oro 2023. Este viernes 14 de abril, en Los Angeles, dentro del SoFi Stadium, casa de los Rams y los Chargers en la NFL, además del inmueble donde se podría jugar la Final del Mundial de 2026, se realizará el sorteo del torneo de la Concacaf.

Incluso, Diego Cocca y Jaime Ordiales ya se encuentran en la sede, para de una vez ir analizando los enfrentamientos que tendrían en el siguiente certamen de la zona, donde buscará el título que Estados Unidos ganó en el 2021, cuando venció al equipo que dirigía Gerardo Martino.

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Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

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¿En que bombo está México para el sorteo de la Copa Oro?

El conjunto que dirige Diego Cocca se encuentra en el Bombo 1, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá; pero por reglamento México ya es cabeza del Grupo B, mientras que los de la Barras y las Estrellas son del A; los ticos del C; y los de la Hoja de Maple del D.

El resto de los bombos están conformados de la siguente manera:

Bombo 2: Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala

Bombo 3: Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua

Bombo 4: Qatar, Ganador del preliminar 7, preliminar 8 y prelimanar 9

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¿Cuándo se juega la Copa Oro 2023?

El torneo de la Concacaf se disputara del 16 de junio al 16 de julio de 2023; los primeros días para las rondas preliminares donde se encuentras las selecciones de: Trinidad y Tobago, Martinica, Curazao, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Puerto Rico y Sint Maarten.

Una vez definidos los clasficados entre dichos conjuntos. La Fase de Grupos arrancará 26 junio, mientras que la Gran Final en el SoFi Stadium será el 16 de julio, donde México espera poder volver a llegar, para coronarse por decimosegunda ocasión -siendo el máximo ganador con 11- y arrebatarle a Estados Unidos (7) el título que consiguió el torneo pasado, en el 2021.