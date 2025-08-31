OFICIAL: Se cae fichaje de figura internacional a la Liga MX

El sueño de ver a Borja Mayoral vestido con la camiseta de los Rayados de Monterrey se ha desvanecido. El delantero español, actualmente en las filas del Getafe, ha decidido rechazar la oferta del club regiomontano y mantenerse a la espera de nuevas oportunidades en el futbol europeo. Así lo confirmó su representante, Alejandro Camaño, en declaraciones exclusivas que han sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX.

Resumen del partido: Puebla 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2025

¿Cuáles son las razones para que no llegue Borja Mayoral a Monterrey?

“Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa”, expresó Camaño, dejando claro que la decisión fue tomada tras una profunda reflexión.

TE PUEDE INTERESAR:

Rayados había mostrado un fuerte interés en sumar a Mayoral como refuerzo ofensivo, especialmente por petición del técnico Domenec Torrent, quien buscaba potenciar su ataque con un delantero de experiencia internacional. El club incluso contemplaba un préstamo por un año, fórmula que parecía viable para ambas partes.

La llegada de figuras como Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres había generado expectativas sobre una “colonia española” en Monterrey, y la posible incorporación de Mayoral habría sido la cereza del pastel. Sin embargo, el atacante de 28 años optó por mantener abierta la puerta en Europa, donde aún hay clubes interesados en sus servicios.

¿Por qué saldría Borja Mayoral del Getafe?

El Getafe, por su parte, ya había dado luz verde para negociar su salida, en parte por la necesidad de liberar masa salarial y por la competencia interna que lo relegaría a un rol secundario. La llegada de Christantus Uche al equipo madrileño también influyó en la decisión del jugador de buscar nuevos horizontes.

Con el mercado europeo cerrando el 1 de septiembre, Mayoral y su entorno trabajan contrarreloj para concretar una oferta que le permita seguir compitiendo en el Viejo Continente. Mientras tanto, Rayados deberá replantear su estrategia y buscar otro delantero que cumpla con las exigencias de su entrenador antes del cierre de registros el 12 de septiembre.

