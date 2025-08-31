Los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 31 de agosto de 2025

Este domingo 31 de agosto de 2025 se juegan dos encuentros del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cerrando la Jornada 7.

¿Traición o coincidencia? Cracks que defendieron Chivas y Cruz Azul | Tómbola Chivagorica

Pumas vs Atlas en el Estadio Olímpico Universitario a las 16:00 horas

Pumas y Atlas han sido víctimas de la inconsistencia en este inicio de torneo, y se enfrentarán este fin de semana con la intención de sumar tres puntos.

Aunque Pumas llega a esta contienda en medio de una racha de cuatro partidos sin perder (G1, E3), su rendimiento sigue siendo considerado inconsistente al sólo tener un triunfo en seis cotejos disputados en el Apertura 2025 (G1, E3, P2). El cuadro universitario necesita ganar para mejorar su posición en la tabla, y este encuentro ante un rival en problemas puede ser la oportunidad que estaba esperando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque Pumas afrontó tres compromisos en este certamen en el Estadio Olímpico Universitario, aún no logra sumar los tres puntos aquí (E2, P1).

Atlas incorporó a su banquillo al entrenador Diego Cocca, quien llevó al Atlas al Bicampeonato, con la esperanza de enderezar la situación, pero después de dos partidos dirigidos todavía no ha podido obtener una victoria (E1, P1). Viene de sufrir una goleada a manos del América por marcador de 2-4 y con eso llegó a cinco encuentros sin ganar en el Apertura 2025 (E2, P3). El elenco rojinegro, al igual que su próximo rival, sólo ha ganado en una ocasión en el certamen (G1, E2, P3).

TE PUEDE INTERESAR:



Xolos vs Necaxa en el Estadio Caliente a las 21:00 horas

Tijuana y Necaxa se verán las caras este día en el Estadio Caliente, donde el conjunto local intentará mantener su racha invicta (G1, E3) ante un rival que suma cuatro sin triunfos en el Torneo Apertura 2025 (E2, P2).

Xolos logró un empate 3-3 contra Guadalajara en su partido más reciente de la Liga MX , pero no cabe duda de que el cuadro fronterizo debe sentirse decepcionado por ese resultado tras desperdiciar una ventaja de 3-0 en los últimos 20 minutos de juego. Al menos ese resultado le permitió a Tijuana mantener su invicto de cuatro partidos en la Liga MX, y también suma cuatro seguidos sin perder en el césped artificial de su inmueble (G2, E2). Al menos los partidos en este feudo han sido entretenidos, ya que ocho de sus últimos nueve en el Estadio Caliente han finalizado con goles de ambos equipos.

Necaxa no lo está pasando bien en el Apertura 2025 y no ha mostrado solidez en las últimas semanas. Luego de quedar eliminado en la fase inicial de la Leagues Cup 2025 tras cosechar cuatro puntos, el conjunto “hidrocálido” solo ha conseguido un punto de nueve posibles en su regreso a la Liga MX. Viene de dos derrotas consecutivas, la última por un expresivo 3-0 ante Monterrey en condición de visitante, y el volver a jugar lejos de casa podría complicar al conjunto de Aguascalientes. El hecho más complicado para Necaxa es que ni siquiera logró ver puerta rival en sus últimas dos derrotas.

