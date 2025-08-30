Los partidos de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 30 e agosto de 2025

La Jornada 7 continúa este sábado 30 de agosto con cuatro partidos del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX destacando dos duelos en esta noche: Chivas vs Cruz Azul y América vs Pachuca.

Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025

León (7) vs Querétaro (4) en el Estadio León a las 17:00 horas

León llega a la Jornada 7 en busca de su tercera victoria, para poder continuar en la mitad superior de la clasificación general. Se cruzará ante un equipo de Querétaro que viene de conseguir su primer triunfo, pero que de todas formas es considerado uno de los más débiles en el certamen.

León está mostrando un rendimiento inconsistente y ha perdido el 50 % de sus partidos hasta el momento (G2, E1, P3). Sin embargo, llega a este compromiso con la oportunidad de formar una racha de tres partidos sin perder.

Querétaro la venía pasando mal desde abril, sin poder conseguir victorias en un total de ocho enfrentamientos en todas las competiciones (E1, P7), pero finalmente puso fin a esa racha al derrotar a Atlético de San Luis por marcador de 3-2 la semana pasada.

Santos Laguna (6) vs Tigres (10) en el Estadio Corona a las 19:00 horas

Santos Laguna y Tigres disputan un encuentro que puede tener enormes consecuencias en los puestos de Liguilla y en los de Play-in en este Apertura de la Liga MX, aunque es un partido en el que el cuadro visitante es claro favorito en el papel.

Con seis puntos en seis partidos (G2, P4), Santos Laguna, uno de los habituales en la parte baja de la tabla en los últimos años, llega al encuentro en una sorprendente décima plaza, y ese rendimiento hasta ahora lo tiene en zona de clasificación al Play-In. Logró ambos triunfos en condición de local y los dos se cimentaron en un gol logrado en la primera media hora de partido, que dio ventaja al equipo y que le permitió tener cierto control sobre el encuentro.

En quinta plaza y con cuatro puntos más que su rival, y un partido menos, Tigres (G3, E1, P1), afronta el encuentro como una gran oportunidad para acercarse a un liderato que tiene a cinco puntos al inicio de la jornada. A pesar de ello, el equipo visitante tiene sus propios problemas, ya que no ha logrado ganar en las dos últimas jornadas de liga (E1, P1), y sólo ha ganado un partido de sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones (E1, P3).

TE PUEDE INTERESAR:



Guadalajara (4) vs Cruz Azul (14) en el Estadio Akron a las 19:05 horas

Guadalajara vs Cruz Azul será uno de los encuentros más llamativos de la Jornada 7 del Apertura 2025. El rendimiento de ambos es muy distinto, mientras que el cuadro tapatío quiere evitar caer en la última posición, el conjunto capitalino está en busca de tres unidades que lo mantengan en la pelea en las primeras tres posiciones, además de conservar la racha invicta.

Parece que Chivas continúa en proceso de adaptación a la idea futbolística del estratega argentino Gabriel Milito. Por ahora solo ha ganado uno de los cinco encuentros que ha disputado en este certamen (G1, E1, P3) y llega aquí con una racha de tres partidos sin poder sumar tres puntos (E1, P2).

La Máquina Cementera está siendo uno de los equipos más sólidos en este certamen, ya que es uno de los dos invictos – junto con el América – después de seis presentaciones (G4, E2). Querrá extender su racha positiva de cuatro victorias consecutivas para no perderle la pisada a Monterrey que es el líder de la tabla.

América (14) vs Pachuca (13) en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas

América llegará con mucha motivación a este encuentro ante Pachuca, principalmente porque ha retomado su nivel y continúa siendo un fuerte contendiente al título. No será un desafío sencillo teniendo en cuenta que el cuadro hidalguense también está entre los mejores cinco del torneo, gracias a su buen desempeño defensivo.

América ha tomado fuerza en las últimas jornadas al registrar tres victorias consecutivas. Además, es uno de los dos equipos invictos que quedan en el Apertura 2025, junto con Cruz Azul, después de seis jornadas (G4, E2), y deseará continuar así para no alejarse del liderato general, ya que está a cuatro puntos de distancia de Monterrey que ganó al Puebla. Llega procedente de una victoria por marcador de 2-4 sobre Atlas.

Los números de Pachuca se empañaron por una derrota ante Tijuana por marcador de 0-2 hace dos semanas, pero afortunadamente es la única en seis jornadas (G4, E1, P1). Para recuperarse de ese trago amargo, recientemente empató ante León por marcador de 1-1, y ahora estará obligado a regresar a la senda de la victoria para continuar dando pelea en la parte alta de la tabla.

