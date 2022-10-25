El goleador Erling Haaland es secado por el Borussia Dortmund

El atacante noruego Erling Haaland se fue sin anotación en el duelo entre Borussia Dortmund y Manchester City los cuales igualaron a cero goles en partido de la jornada 5 de la Champions League.

El equipo alemán inició el encuentro con mucho vértigo buscando en los primeros minutos sorprender al equipo de Guardiola y tomar una temprana ventaja.

Manchester City poco a poco fue tomando el dominio del encuentro para lograr el 66 por ciento de la posesión del balón.

La primera llegada real peligro se logró en el minuto 16 con un pase entre líneas del Borussia Dortmund recibiendo el balón Karim Adeyemi dentro del área por para disparar sin pensarlo a ras del césped, pero el arquero Stefan Ortega para con seguridad.

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El City insistía pero sin tener una clara oportunidad de gol, el delantero noruego Erling Haaland, exjugador del Borussia Dortmund, fue controlado por la defensa de la escuadra alemana.

En el 36’ Youssoufa Moukoko recibió un buen pase dentro del área para disparar al poste izquierdo. El balón sale por la línea de fondo muy cerca del arco.

Ya en la segunda mitad, gran oportunidad de abrir el marcador del Manchester City cuando Emre Can zancadillea a un contrario y el árbitro italiano Davide Massa marca el penalti al 57’.

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Riyad Mahrez ejecuta la falta desde los 11 pasos disparando a la izquierda del portero Gregor Kobel que detiene el disparo de forma sensacional. ¡Se salva el Dortmund!

El Manchester City siguió presionando pero ya sin una llegada precisa para gol ante una defensa de los germanos secando a los atacantes ingleses.

Con este resultado, Manchester City sigue en el primer puesto del grupo con 11 puntos, mientras el Borussia Dortmund llega a ocho unidades, tres por arriba del Sevilla que ganó al Copenhague por 3-0.

La última jornada del sector G será con Manchester City recibiendo al Sevilla y Copenhague de local ante el Borussia Dortmund.

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En lo que será un partido fascinante, el Borussia Dortmund recibirá al Manchester City en un choque crucial en la Champions League con solo dos jornadas de la fase de grupos por disputar. El joven elenco del BVB destrozó 5-0 al Stuttgart el pasado fin de semana, con tres adolescentes (Jude Bellingham, Giovanni Reyna y Youssoufa Moukoko) marcando para el mismo equipo en un solo partido por primera vez en la historia de la Bundesliga, con este impresionante equipo buscando ahora vengar buscar su cruel eliminación de la fase de grupos de la Champions la temporada pasada por la diferencia de gol con su rival de turno.

Ahora, haciendo una séptima aparición consecutiva en la Liga de Campeones, un récord del club, al Dortmund le ha ido bien en la fase de grupos esta temporada (G2, E1, P1), aunque esa única derrota fue contra el City en el anterior choque entre ambos conjuntos (2-1). Los alemanes ahora necesitan dos puntos de sus últimos dos partidos para estar seguros de la clasificación para los octavos de final, pero saben que solo un punto aquí los ayudaría, debido a un récord superior en enfrentamientos directos sobre sus rivales del Grupo G Sevilla y Copenhague.

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La visita no está bajo la misma presión, ya que ha asegurado su presencia en los octavos de final con dos compromisos por disputar (G3, E1). Sin embargo, el entrenador Pep Guardiola será consciente de que, si evita la derrota aquí, su City se clasificará en el primer lugar, por lo que hay que esperar complacencia de un gigante inglés que ha perdido solo dos de sus últimos 27 partidos en esta instancia (G20, E5).

Sin embargo, los “Citizens” registraron un empate 0-0 en Copenhague en su último partido a domicilio en la Champions League, su primer compromiso de la campaña en el que no anotaron, antes de tampoco poder marcar en una derrota por 1-0 ante el Liverpool. Sin embargo, una cómoda victoria por 3-1 sobre Brighton el fin de semana, en la que Erling Haaland logró un doblete tal como lo hizo en su triunfo por 4-0 ante el Sevilla en la tercera jornada, significa que el City debería sentirse seguro de asegurar un resultado que lo verá terminar primero de su grupo por quinta temporada consecutiva.

Jugadores a seguir del Borussia Dortmund vs Manchester City

Bellingham está en un excelente momento, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en anotar un doblete de liga para el Dortmund el fin de semana pasado, y también anotó el primer gol cuando estos equipos se enfrentaron por última vez. Buscando frenar las carreras del mediocampista estará Manuel Akanji, el ex defensa del BVB que llegó al City durante el verano, después de haber jugado anteriormente para los alemanes junto con su compañero de equipo Haaland.