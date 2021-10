Fury advierte a Crisitano: Manchester es mi casa

El regreso de Cristiano Ronaldo al club que lo catapultó al estrellato, el Manchester United, ha sido motivo de alegría para un alto porcentaje de residentes de dicha ciudad; sin embargo, hay quienes se resisten al encanto del portugués, como el boxeador británico, Tyson Fury .

El púgil de 33 años de edad nació en el suburbio de Wythenshawe, ubicado en el sur de Manchester y, pese a que no está afincado en dicha urbe, sí le guarda el recelo y orgullo característicos de todo personaje que dio ahí sus primeros pasos.

Manchester no es grande para ambos

Por eso, en entrevista con el diario inglés The Sun, Fury envió —de manera amistosa— un mensaje al dorsal ‘7' de los Red Devils.

“Estoy muy feliz de que Cristiano Ronaldo haya vuelto a Old Trafford, pero esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos. ¡Es mía! Si viviera en Manchester, sería un problema, ya que es mi territorio”, dijo.

El primer título de Fury

Han pasado 6 años desde que el ‘Rey Gitano’ consiguió su primer título mundial, tras vencer al ucraniano Wladimir Klitschko. Desde entonces, se ha erigido como parte de la élite de los pesos completos; no obstante, se ha mantenido lejos de la opulencia y se ha establecido junto a su familia en el discreto condado inglés de Morecambe.

Quiere luchar en el Old Trafford

Aún así, como todo peleador, Fury sueña con presentarse en el máximo escenario de su lugar de origen y esto implicaría robar, por una noche, el reflector que suele apuntar al delantero luso.

“Quisiera una pelea en el Teatro de los Sueños, debido a la importancia que tiene; han pasado casi 30 años desde el último pleito. Me quedan dos peleas en Estados Unidos, pero me encantaría traer una pelea por el título mundial a Manchester. Siempre ha sido un sueño para mí pelear en Old Trafford. La última pelea que hubo fue Eubank contra Benn en 1993 y fue enorme”, mencionó al periódico antes citado.

Fury vs Wilder

Este sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Tyson Fury zanjará su rivalidad —y pondrá en juego su cinturón de campeón del CMB— con el estadounidense Deontay Wilder , al enfrentarse por tercera vez, con antecedentes que incluyen un empate y un triunfo para el inglés.