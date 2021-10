Jackie Nava y Barby Juárez superan la báscula en Tijuana

La reyerta más importante de los últimos tiempos en corte de pelea femenil, celebró su pesaje en donde Jackie Nava y Barby arribaron listas y preparadas para la encomienda del sábado. En primera instancia subió la boxeadora capitalina que lució un físico imponente, magro y sin señales de haber padecido para poder dar el número en la báscula.

El combate será en peso supergallo entre ambas pugilistas y estuvo todo en orden para poder hacer oficial la reyerta, tras marcar 54.800 kg de peso en el caso de Barby.

Luego, fue el turno de la ‘Princesa Azteca’ Jackie Nava, quien estuvo por debajo de la cifra de su rival, y con un físico poderoso que hacía lucir sus músculos de pies a cabeza, con lo que logró dar los 54 kilos con 600 gramos.

Las palabras de Jackie Nava a un día de la pelea

Sobre su carrera: Arriba del ring estaremos solas y es de la preparación de cada uno. En estos años he caído, me he levantado y aquí seguimos. Aún no es la última pelea, de las últimas sí. Tengo otros planes abajo del ring, relacionados al deporte. Prácticamente estoy terminando mi carrera, ya nada más estoy de necia, pero quiero hacer una despedida bien.

Sobre la pelea: “Espero una pelea muy intensa. No sé cómo entrenaba para otras peleas, pero en esta ocasión sí lo vi, con mucho enfoque y me parece que será de intercambio y muy intensa, de guerra.

Sobre las horas previas a la pelea: Ahorita ya solo es comer, tomar agua, descansar y reunirnos con el equipo. Más descansar, ya no veo vídeos ni nada, solo espero la pelea.

Box Azteca transmitirá en vivo Jackie Nava vs Barby Juárez

Este sábado Jackie Nava enfrentará en duelo de poder a poder a Barby Juárez, y podrás seguir las incidencias del combate desde las 11:00 PM en vivo por aztecadeportes.com, nuestra aplicación y Azteca Siete.

En juego estará el cinturón diamante rosa del Consejo Mundial de Boxeo, que conmemora esta importante reyerta de pronóstico reservado.

