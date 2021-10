El día que Jackie Nava peleó lesionada y ganó

La boxeadora mexicana Jackie Nava se ha distinguido por su valentía, dedicación, profesionalismo y temple cuando de enfrentar grandes desafíos se trata. De cara al duelo ante Barby Juárez el común denominador no cambiará y va enfocada a sacar el triunfo.

Jackie Nava y su esfuerzo por encima de sus límites, salió a relucir más que nunca en el 2010, cuando en plena pelea sufrió de un desgarre en la planta del pie, lo que condicionó el encuentro.

Jackie Nava pudo tirar la toalla, pero su pasión y ganas de triunfar hicieron que no tirara la toalla aunque describe que el dolor fue muy agudo.

Chantall Martínez perdió ante Jackie Nava con todo y su lesión

En la contienda, Jackie describe que sintió la lesión durante el sexto round y sugiere que una mala hidratación la afectó.

“Sentí que me tronó el arco del pie de la pierna derecha, yo le atribuyo a que fue que no tomé suficiente agua, no me hidraté bien antes de la pelea”, comentó Jackie Nava.

Terminó la pelea apoyándose en una sola pierna y ganó por decisión unánime en 10 episodios y de paso despojó a su rival del título interino supergallo del CMB.

“Si le ganamos bien, ella se dio cuenta de que le ganamos bien, me sacaron cargando ese día, duré fácil como 3 meses enyesada después de esa pelea. Fue un trauma muy muy fuerte para mi.”

Jackie Nava enfrentará a Barby Juárez

Este sábado 30 de octubre, Jackie Nava se medirá en un duelo de poder a poder ante Barby Juárez, en Tijuana, un pleito que podrás seguir por Box Azteca, y que será parte de las celebraciones por el aniversario 15 de la marca de Azteca Deportes.

El duelo lo podrás ver desde las 11:00 PM por aztecadeportes.com, nuestra app y Azteca Siete.