Fue el boxeador más provocador y ganó una fortuna, pero se retiró inexplicablemente a los 28 años

A lo largo de la historia del boxeo, hemos tenido la oportunidad de grandes campeones mundiales, aunque pocos logran dejar su nombre por todo lo alto y retirarse de una forma tan peculiar, tal como lo hizo Naseem Hamed , un británico de origen yemení que en los años noventa causó sensación con su estilo provocador en el ring.

Logró conquistar títulos mundiales, hizo una fortuna por lo que ganó con cada una de sus peleas, siendo un espectáculo dentro y fuera del ring, pero de forma inesperada su carrera terminó a los 28 años de edad.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Naseem Hamed, nació en Sheffield en 1974, desde pequeño demostró tener un talento especial, pero fue hasta los 18 años cuando debutó como profesional, donde rápido llamó la atención de todos al ganar sus peleas por nocaut.

¿Cómo fue la carrera de Naseem Hamed?

Su estilo era algo pocas veces visto en el boxeo, tenía una zurda envidiable y una velocidad que era temida. En 1995, logró ganar el título mundial de peso pluma de la Organización Mundial del Boxeo, algo que le abrió muchas puertas en el mundo del deporte y el espectáculo.

También logró campeonatos en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) , su leyenda y fama era tanta que llegó a salir en la letra de canciones de hip hop, su última pelea fue en 2002, la cual fue vista por once millones de personas.

¿Qué hizo Naseem Hamed tras su retiro?

Se sabe que el atleta lejos de los reflectores ha llevado una vida muy tranquila en Windsor, ciudad en la que alquila una casa de 1.2 millones, lo más espectacular es que se encuentra cerca de la residencia de la Reina.

Y aunque decidió mantenerse un poco más lejos de los reflectores, en diferentes ocasiones ha detallado que se siente muy feliz. Incluso, un amigo cercano a él aseguró que mantiene una rutina muy discreta, además de disfrutar de actividades como el golf y los viajes.

