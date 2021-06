El PGA TOUR Latinoamérica está de regreso

Luego de dos meses y medio, PGA TOUR Latinoamérica retoma su temporada 2020-21 con un nuevo evento, el The Club at Weston Hills Open. Este será el primero de tres torneos que el Tour dispute en semanas consecutivas. Los otros dos serán el Holcim Colombia Classic presentado por Volvo, evento que se jugará en Colombia, y el Banco del Pacífico Open, torneo que año tras año lleva a los jugadores del Tour a Quito, Ecuador.

El The Club at Weston Hills Open será entonces el quinto de ocho eventos de una temporada que estuvo marcada desde marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19. A pesar de los retos que ha presentado la crisis de salud pública para el deporte a nivel mundial, los directivos de PGA TOUR Latinoamérica han logrado juntar un calendario de torneos que tendrá una clase de graduados para la próxima campaña del Korn Ferry Tour.

FECHAS: 7-13 de junio, 2021

NOMBRE OFICIAL: The Club at Weston Hills Open

HASHTAGS: #TheClubatWestonHillsOpen #pgatourla

CALENDARIO: Quinto torneo de la temporada 2020-21 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: The Club at Weston Hills (Tour Course)

PAR / YARDAS: 72 (36-36), 7,060 yardas

LISTA DE PUNTOS: El ganador recibe USD $31,500 y 500 puntos.

CORTE: Top-55 y empates

Hoy en el Amanali Classic, evento de la @giragolfmx y de nuestra #DevSeries, @elcamaronrdgz se disparó al liderato con este 6️⃣0️⃣ que incluyó tres 🦅 en un tramo de 5 hoyos.#CamaronOnFire 🦐🔥 A 12-under 60 to take a five-shot lead into the final day. #DevSeries #MexicanTour 🇲🇽 pic.twitter.com/UniYneHqyH — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 5, 2021

CALENDARIO DEL TORNEO:

Viernes 4 junio – Clasificación Abierta

Lunes 7 junio – Ronda de práctica a partir de las 2 p.m.

Martes 8 junio – Ronda de práctica

Miércoles 9 junio – Ronda de práctica

Jueves 10 junio – Primera Ronda

Viernes 11 junio – Segunda Ronda (corte para los top-55 y empates)

Sábado 12 junio – Tercera Ronda



Domingo 13 junio – Cuarta y última ronda

SOBRE EL TORNEO: Si bien es la primera vez que PGA TOUR Latinoamérica dispute un torneo de su calendario oficial en esta sede, no es la primera vez que la visite. En The Club at Weston Hills, el Tour disputó uno de los cuatro Torneos de Clasificación con miras a su temporada 2020-21. En aquella oportunidad, el estadounidense A.J. Crouch fue el medallista gracias a un score global de 10-bajo par 278.

El graduado de la Universidad de la Florida se separó por dos golpes de Piri Borja, quien se encaminaba a ser el medallista gracias a un 7-bajo par hasta el hoyo 14. Borja no pudo mantener el ritmo y un triple bogey en el 15 y un bogey en el 18 le dejaron el camino despejado a Crouch, quien aseguró su primera tarjeta como miembro del Tour.

Luego de dos meses y medio, #PGATOURLA retoma su temporada 2020-21 con un nuevo evento, el #TheClubatWestonHillsOpen. El evento contará con 144 jugadores de 20 países.



A continuación, todo los detalles. https://t.co/GUAv7DS3Hl — PGATOURLA (@PGATOURLA) June 7, 2021

NOTAS SOBRE EL FIELD:

El field de esta semana lo integran 144 jugadores de 19 países.

El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (94), México (11), Argentina (10), Colombia (6), Canadá (4), Brasil (3), Chile (2), República Dominicana (2), Australia (1), Bolivia (1), Corea del Sur (1), España (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Holanda (1), Italia (1), Noruega (1) y Puerto Rico (1).