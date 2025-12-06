deportes
Nota

Brandon Moreno vs Tatsuro Taira; ¿a qué hora ver el mexicano en la UFC 323?

Brandon Moreno se volverá a subir a la UFC para enfrentar a un rival japonés en una edición más de este deporte. ¿Cómo le irá al mexicano en el octágono?

brandon-moreno-vs-tatsuro-taira-ufc-323.jpg
Instagram: Brandon Moreno
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Se trata, sin duda, de uno de los eventos deportivos más importantes para el ambiente mexicano en este cierre del año. La UFC en su edición 323 traerá consigo el regreso de Brandon Moreno, quien buscará regresar a la senda del triunfo cuando se mida a Tatsuro Taira.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Brandon Moreno es considerado uno de los mejores peleadores mexicanos en la historia de la UFC, lo cual habla del impacto que ha tenido en la empresa y del aumento que, gracias a él y otros peleadores, este deporte ha tenido en el país. ¿Cuándo y dónde será su próximo combate?

¿Cuándo y a qué hora ver a Brandon Moreno frente a Tatsuro Taira?

Será este sábado 6 de diciembre del 2025 cuando el mexicano Brandon Moreno vuelva al octágono de la UFC para medirse al japonés Tatsuro Taira, en lo que será la antepenúltima batalla que habrá en la edición 323 de este deporte, la cual promete ser una de las mejores del año.

Te puede interesar: ¿Cuántas luchas por el título intercontinental de la WWE perdió Penta?

Te puede interesar: ¿Por qué Tigres es favorito sobre Cruz Azul en la semifinal?

Brandon Moreno y Tatsuro Taira se verán las caras en un duelo de la división de peso mosca, aunque, junto a esta, destaca el duelo por el campeonato entre Alexandre Pantoja y Joshua Van. Lo anterior sugiere que estas dos batallas podrían ser las más intensas de la noche.

La función comenzará en punto de las 21:00 horas y se podrá apreciar mediante Amazon Prime Video. Vale decir que Brandon Moreno alcanzó la fama internacional cuando se convirtió en campeón de peso mosca en el año 2021, por lo que buscará regresar a este nivel a finales del 2025.

¿Cuál es el palmarés de Brandon Moreno en la UFC?

A lo largo de su historia en esta empresa, B randon Moreno ha tenido la oportunidad de protagonizar un total de 33 combates en la historia de la UFC. En este palmarés el mexicano registra 23 triunfos (cinco por la vía del nocaut, 11 por sumisión y siete por decisión), así como dos empates y ocho derrotas.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

