“Brasil es el favorito, sus jugadores dan miedo": DT de Croacia

Se aproximan los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, ronda en la que la Selección de Croacia tiene como rival a Brasil y el entrenador del cuadro de los Balcanes, Zlatko Dalić, reconoce que el conjunto sudamericano es el favorito para coronarse.

“Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores, da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido. No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, dijo Dalić en conferencia de prensa.

“Brasil es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Neymar ha vuelto. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un cincuenta por ciento para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”, agregó.

Brasil es la favorita para ganar el Qatar 2022 | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Así fue el primer gol de Neymar en el Mundial de Qatar 2022

Croacia ya hizo historia en el Mundial de Qatar 2022

Por otra parte, el estratega hizo un análisis de su equipo, el cual pudo superar la instancia de Octavos de Final frente a Japón desde la tanda de penales.

“Estamos entre los ocho mejores del mundo merecidamente y ganamos un partido difícil. Lo celebramos un rato en el hotel pero no volví a ver el partido. No se necesita un análisis especial, jugamos bien, como deberíamos haberlo hecho. En el primer tiempo, impusimos nuestro estilo de juego durante la primera media hora y luego entramos en un nerviosismo innecesario con un par de errores”, señaló.

“El partido contra Japón fue una buena prueba para ellos. Todos trabajan bien y dan lo mejor en los entrenamientos. Se merecen una oportunidad y tienen la ocasión de hacer algo más. Ya han hecho historia. Este es el tercer mejor resultado de la historia pero todavía estamos en el torneo y podemos hacer algo más”, puntualizó.

Te puede interesar: “Si hay que sufrir para avanzar, vamos a sufrir": Luka Modric