Brasil vs España por la medalla de oro | Tokyo 2020

La final del futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se disputará el sábado 7 de agosto a las 07:30 AM (hora centro de México), donde se enfrentarán Brasil vs España.

Tras un largo partido, Brasil logró ganarle a México en la tanda de penaltis 4-1. El duelo estuvo muy cerrado, en los 90 minutos no lograron hacerse daño, por lo que tuvieron que disputar los tiempos extras, pero aún así el marcador no se movió, por lo que el equipo ganador se dio a conocer a través de los once pasos.

Por otro lado, España logró vencer 1-0 a Japón, lo que lo clasificó como el segundo finalista del futbol varonil en la justa veraniega. Con un gol de Marco Asensio que se cargó en hombros a su equipo y los llevó a la siguiente fase.

Brasil se enfrentó en el primer partido contra Alemania donde quedaron 4-2, en el segundo se vieron las caras ante Costa de Marfil y el resultado fue 0-0. En el tercer duelo ganaron contra Arabia Saudita 3-1 lo que los clasificó a los cuartos de final, donde se enfrentaron con Egipto, los brasileños ganaron 1-0 y así se metieron a las semifinales.

España se encontraba en el grupo C, donde se enfrentó contra Egipto y quedaron 0-0. En el segundo partido se impusieron a los australianos 1-0 y para el tercer duelo de la fase de grupos quedaron 1-1 contra Argentina, lo que los clasificó a la siguiente ronda. En los cuartos de final aplastaron a Costa de Marfil con un 5-2.

¿Cuándo se enfrentará México vs Japón?

El partido por la medalla de bronce se disputará este viernes 6 de agosto a las 06:00 AM (tiempo centro de México), donde México buscará la revancha ante Japón para subir al podio en el tercer lugar.