Braves pegan primero a los Astros en la Serie Mundial

Los Braves de Atlanta siguen intratables. La racha sigue intacta y ahora superaron con facilidad a los Astros de Houston en el Juego 1 de la Serie Mundial 2021 con un marcador de 6-2, para dar un auténtico golpe de autoridad.

Resumen Braves vs Astros

El primer batazo de la noche fue un espectacular jonrón de Jorge Soler hacia el jardín izquierdo, convirtiéndose en el primer beisbolista que lo logra en la primera aparición, dentro de un Juego de Serie Mundial.

En la misma entrada, Austin Riley conectó un doble a lo profundo del jardín central que le permitió a Ozzie Albies anotar la segunda carrera de la noche, en un arranque que fue espectacular para lso Braves.

El momento cumbre llegó en la tercera entrada. Atlanta ya ganaba por 3-0 cuando Adam Duvall conectó en segundo jonrón de la noche también hacia el jardín izquierdo, peritiendo que él y Eddie Rosario prácticamente liquidaran el primer juego de la Serie Mundial.

La reacción de los Astros llegó hasta la quinta entrada con la anotación de Kyle Tucker. Sin embargo Freddie Freeman logró un batazo elevado en el octavo inning para que Dansby Swanson anotara la sexta de Atlanta, que parece que no tiene quien lo detenga en la presente temporada. Acumulan ya una buena racha desde agosto del 2021.

El calendario de la Serie Mundial

-Juego 2 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 27 de octubre | 19:09

-Juego 3 en Atlanta | Astros vs Bravos | Viernes 29 de octubre | 19:09

-Juego 4 en Atlanta | Astros vs Bravos | Sábado 30 de octubre | 19:09

-Juego 5 en Atlanta | Astros vs Bravos | Domingo 31 de octubre | 19:15

-Juego 6 en Houston | Bravos vs Astros | Martes 2 de noviembre | 19:09

-Juego 7 en Houston | Bravos vs Astros | Miércoles 3 de noviembre | 19:09

