Necaxa vence de último minuto a Juárez, con golazo de Javier Ruiz
Bravos de Juárez hicieron mejor las cosas en el primer tiempo, pero no lograron conservar la ventaja mínima ante unos Rayos del Necaxa que se llevaron la victoria de última hora.
Se enfrentan en duelo de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Bravos de Juárez ante Necaxa, ambos sedientos de tres puntos que los catapulten hacia los equipos protagonistas a estás alturas de la competencia.
Cuando se está consumando un tercio de torneo, los puntos no se pueden dejar escapar en la cancha, y es ahora cuando las dos escuadras deben de darlo todo, Bravos para tener las unidades y una buena exhibición ante su gente y los Rayos, para meterse entre los 10 primeros lugares de este curso.
El partido no será sencillo para ninguno, por lo que se pronostica un juego de mucha lucha y garra en la cancha del Olímpico de Juárez que además proyecta una agradable entrada por promociones y dinámicas de este 14 de febrero, lo que hará una mística especial.
Así llegan Bravos y Necaxa para este partido de Jornada 6 de liga MX
Bravos de Juárez está en el décimo quinto puesto, con cuatro unidades luego de cinco partidos en los que ha perdido tres, ganado uno y tiene un empate.
Bravos arranco con victoria, luego perdió y consiguió un punto y tiene racha de dos derrotas.
Por Necaxa, están en el sitio 12, con seis puntos luego de dos victorias y tres empates en cinco compromisos; el último juego de los Rayos, fue una victoria.
