Bravos de Juárez vs Rayados de Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este viernes se enfrentan en la cancha del Estado Olímpico de Juárez, la escuadra local de Bravos ante Rayados de Monterrey, escuadra que anda de capa caída luego de caer en el Clásico Regio ante Tigres. Este encuentro del Viernes Botanero del 13 de marzo, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

La Jornada 11 ha llegado en el Clausura 2026 de la Liga MX y tanto Rayados como Juárez intentan apretar y pisar el acelerador para meterse a la Liguilla donde ninguno está descartado y La Pandilla tiene más posibilidades de colarse cuando aún hay historia por contarse en el certamen.

Lo que tienes que saber del Juárez vs Rayados

Partido: Juárez vs Rayados

Fecha: 13 de marzo

Hora: 9:00 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Así llegan Juárez y Rayados a su partido de Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

Juárez es el equipo 12 del torneo mexicano con 10 unidades; tres triunfos y un empate lo han colocado ahí. En los últimos cinco juegos acumulan dos victorias y tres derrotas.

Monterrey ahora está fuera de Liguilla en el noveno escalón, con 13 unidades luego de cuatro victorias y un empate y cinco descalabros que no se veían venir.

En sus últimos cinco juegos al igual que Bravos, tienen dos triunfos y tres dolorosas caídas.

Así marcha la tabla general en la Liga MX