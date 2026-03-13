Partidos de HOY viernes 13 de marzo en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Llega la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y los equipos aprietan para afianzarse por un lugar en Liguilla; otros buscan forzar el cierre del torneo para colarse en la lucha por el campeonato y otros más quieren concluir de forma decorosa cuando los puntos comienzan a escasear. Este viernes 13 de marzo, en el arranque de la fecha 11, dos partidos aparecen en la agenda.

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Todo arrancará en Puebla, cuando el Estadio Cuauhtémoc tenga un enfrentamiento ante Necaxa en duelo de equipos que tienen la necesidad de cerrar luchando para eventualmente alcanzar un lugar en Liguilla.

Más tarde, en el Estadio Olímpico de Juárez, el equipo local que ha tenido sorpresivos resultados como una victoria ante América quiere dar un batacazo más en esta jornada y se verá las caras en esta fecha ante Rayados de Monterrey que está con el barco dañado y apenas logra mantenerse a flote.

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Los de la pandilla tuvieron bajas sensibles; cambiaron de entrenador y luego se toparon con el Clásico Regio, serie de obstáculos que han sido un reto del cual anhelan salir.

Juárez quiere defender su casa y ganarse a unos Rayados para demostrar que pueden implementar ideas en la cancha y ejecutarlas; Rayados deben de ganar.

Así llegan los equipos para el Puebla vs Necaxa y Juárez vs Rayados

Puebla está en el sitio 11 del torneo con 11 unidades tras tres victorias y par de empates, ademas de cinco derrotas.

Necaxa, el rival en turno de los Camoteros son el sitio 16 con 9 puntos, luego de tres victorias y siete derrotas; no aparecen de momento empates.

Juárez es el equipo 12 del certamen con 10 puntos; tres victorias y un empate lo han colocado ahí.

Monterrey ahora está fuera de Liguilla en el lugar 9, con 13 puntos luego de cuatro victorias y un empate ademas de cinco descalabros.

¿Dónde ver los partidos del viernes 13 de marzo de la Liga MX?

Puebla vs Necaxa: El encuentro lo podrás ver desde las 6:50 de la tarde de este 13 de marzo a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

Juárez vs Rayados: Al terminar el Puebla ante Necaxa disfruta por la misma señal de este partiso que luce entre los mejores de la jornada.

Hoy es en mi ‘safe place’ 🏟️, donde se siente el 🔵⚪️ en la piel y donde #LaFranjaNosUne🎽 a todos los poblanos.



Nos vemos en el Cuauhtémoc banda Enfranjada, porque HOY JUEGA EL PUEBLOTA. 🔥 pic.twitter.com/RcFI4bfaxq — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 13, 2026

Así marcha la tabla general antes de arrancar la Jornada 11