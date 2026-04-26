Bravos de Juárez vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Duelo por el orgullo en el que se enfrentan los Bravos de Juárez en contra del Atlético de San Luis este sábado 25 de abril en compromiso de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ya que ambos equipos están eliminados de sus posibilidades de calificar a la Liguilla y solo resta concretar el torneo con una victoria.

Te puede interesar: Figura del América se despediría del equipo y de la afición, esta noche ante Atlas