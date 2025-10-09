No es broma: Isco Alarcón sí llegaría a la Liga BBVA MX de manera inesperada

Los Rayados del Monterrey no sueltan la idea de tener el equipo más europeo de la Liga BBVA MX. Desde hace unos días, comenzó a surgir el rumor de que el español Isco Alarcón estaría muy cerca de aterrizar en la Sultana del Norte. La Pandilla está peleando el pase directo a la Liguilla en los primeros lugares de la general.

El equipo de Domenec Torrent tiene una de las plantillas más poderosas de la Liga BBVA MX. Con la llegada de Isco Alarcón, se convertiría en un equipo lleno de jugadores españoles. También le podría cerrar las puertas a algunos canteranos del equipo. Iker Fimbres está triunfando en el Mundial Sub-20, pero con el Monterrey no figura.

Aitor Alcalde/Getty Images MALAGA, SPAIN - APRIL 15: Isco Alarcon of Real Madrid celebrates after scoring goal during the La Liga match between Malaga CF and Real Madrid CF at Estadio La Rosaleda on April 15, 2018 in Malaga, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Hasta el momento, todo es un rumor y, así como en su momento llegó a sonar para aterrizar en La Noria con el Cruz Azul, ahora es un firme candidato para reforzar a los Rayados del Monterrey. El atacante español está muy contento en el Betis y convencerlo sería complicado. Sergio Ramos y su estrecha amistad tendrían que ayudar al Monterrey para que llegue a la Sultana del Norte.

Una Liga BBVA MX muy merengue

La Liga BBVA MX se ha volcado a voltear a Europa y no tanto a Sudamérica. En los recientes torneos varios jugadores que militaron en el Real Madrid han aterrizado en la liga local mexicana. Desde Chicharito hasta la posible llegada de Isco Alarcón, son algunos de los nombres que pasaron por el club merengue.

Se podría decir que Sergio Ramos es el más recordado vestido de blanco. También hay que recordar a Keylor Navas, actual portero de Pumas; Sergio Canales, compañero de Ramos en Monterrey; Javier Hernández con Chivas y James Rodríguez con el León. Sin olvidar a Álvaro Fidalgo, que salió del Castilla y actualmente es uno de los capitanes del América.