¿Bueno? Así catalogan el trabajo de Miguel Herrera en Costa Rica tras la eliminación del Mundial 2026

El milagro no ocurrió y Costa Rica se perderá el Mundial 2026 . Tras empatar sin goles este lunes ante Honduras, quedó en la tercera posición del grupo C de las Eliminatorias Concacaf y quedó sin chances de disputar su cuarta Copa del Mundo consecutiva. Entre todas las críticas de la prensa local y los aficionados, el más apuntado fue el mexicano Miguel Herrera.

El Piojo llegó al seleccionado tico el pasado mes de enero con la ilusión de conducirlos a la cita mundialista. Sin embargo, menos de un año después, dejó su cargo tras lograr una única victoria en las Eliminatorias , una derrota y cuatro empates que lo dejaron fuera del certamen más importante.

Las criticas hacia su persona y su trabajo en el banquillo costarricense no se hicieron esperar. El medio La Nación fue contundente y tituló la noticia como "El peor fracaso de la historia". A su vez, CR Hoy le dedicó varias notas al DT mexicano, la gran mayoría acompañadas de la palabra "fracaso".

Diario Extra decidió titular con una única palabra lo sucedido anoche. En una portada con Herrera como claro protagonista, el medio definió como "¡Fiasco!" la eliminación. Asimismo, el portal de La República lanzó un duro editorial llamado "Fútbol nacional: enfermo, contaminado y agoniza", en el que apunta conta el Piojo y la dirigencia tica.

Pero la prensa no fue la única que señaló directamente al Piojo por la eliminación, sino que también lo hicieron los aficionados. En las redes sociales de la selección de Costa Rica y el técnico mexicano es posible leer comentarios como: "Espero que Herrera tenga las maletas listas", "No merecíamos la clasificación, pero igual duele", "Ninguno sirve".

Nos quedamos fuera de la eliminatoria más fácil de la historia ¡Esa mancha no se borra! pic.twitter.com/QCXTO7W2k4 — TD Más (@tdmascrc) November 19, 2025

¿Qué dijo el Piojo Herrera tras la eliminación de Costa Rica?

Luego de confirmarse la eliminación costarricense tras no haber pasado del 0-0 con Honduras, Miguel Herrera afrontó el triste momento y habló en conferencia de prensa. "Nunca me había encontrado en esta situación. Estoy entre el dolor, la tristeza y la amargura", aseguró y agregó: "Estoy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré".

"No conseguimos el objetivo, pero así es el fútbol. Estoy muy triste porque no pude darles la calificación a estos muchachos que tanto se la merecían", reconoció el exentrenador de la Selección Mexicana.