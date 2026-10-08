Buettner, experto en longevidad: “Tu código postal influye más en tu salud que tu genética”

Así como algunos se preguntan a qué edad una persona es considerada "vieja" en México, Dan Buettner ha estudiado durante años qué factores pueden ayudar a las personas a vivir más y mejor. El investigador y divulgador estadounidense, conocido por analizar las llamadas zonas azules, destaca la importancia que tiene el lugar donde vivimos.

Mientras que Buettner ha dado consejos de ejercicios para hacer por 20 minutos al día, también plantea que la actividad física no necesariamente debe depender de una rutina de entrenamiento. Para el experto, un entorno que invite a caminar, subir escaleras o desplazarse a pie puede incorporar movimiento a la vida cotidiana casi sin esfuerzo.

¿Por qué la ubicación influye en la longevidad, según Dan Buettner?

“Tu código postal influye más en tu salud que tu genética. El lugar donde vives puede añadir años a tu vida”, sostiene Buettner en uno de sus contenidos. Su planteamiento es que el entorno termina condicionando muchas de las decisiones que una persona toma todos los días y, entre ellas, cuánto se mueve.

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Una de las claves que identifica en las poblaciones más longevas es el concepto de Move Naturally, que consiste en incorporar movimiento de manera natural durante la jornada. En lugar de depender exclusivamente de entrenamientos intensos, las personas pueden caminar para hacer compras, subir escaleras, cuidar un jardín o trasladarse a pie.

Buettner utiliza a Nueva York como uno de sus ejemplos. Allí, muchas personas caminan hasta el transporte público, utilizan escaleras y recorren distancias diariamente, acumulando actividad física.

Consejos y frases de Dan Buettner sobre longevidad

Una de las principales ideas de Buettner es que el mejor hábito puede ser aquel que no requiere pensarlo demasiado. Si caminar es la alternativa más sencilla para llegar a determinados lugares, la actividad física aparece “sin querer”.

El investigador también pone el foco en las llamadas zonas azules, lugares donde existe una concentración especialmente alta de personas que alcanzan edades avanzadas. Su trabajo busca identificar qué características sirven para la longevidad. En este contexto, el código postal funciona como una forma de explicar la importancia del entorno y la actividad física.

