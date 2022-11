Byron Castillo no se presenta a declarar ante el TAS

Estamos a pocos días de que comience el Mundial de Qatar 2022 y todo parece indicar que el escándalo en torno a Byron Castillo no tendrá su final pronto.

El jugador de la Selección de Ecuador no se presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para declarar en torno a la denuncia de las Federaciones de Futbol de Perú y Chile en la que lo acusan por tener nacionalidad colombiana y no ecuatoriana.

Estadio Lusail tiene pruebas finales previo a inauguración| Qatar 2022

Te puede interesar: Perú y Chile apelan caso de Byron Castillo y piden su lugar en Qatar

El TAS sigue deliverando si Ecuador podrá jugar la Copa del Mundo o no, por lo que tendrá la última palabra sobre esta situación.

También existe la posibilidad de que el futbolista del León sea inhabilitado y no pueda formar parte de Qatar 2022, en caso de que el TAS falle a favor de Perú y Chile.

Abogado de Byron Castillo se pronuncia

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, declaró en torno a la ausencia del futbolista ante esta cita.

“No es una citación. El TAS notifica a quien el apelante pide. Chile pidió a Byron como pudo pedir al presidente de Ecuador. Nuestra postura es que si no fue parte antes, no puede ser parte ahora”, dijo el letrado en entrevista para el diario La Tercera, señalando que la FIFA abrió un expediente a la Federación Ecuatoriana de Futbol y no al jugador.

Byron Castillo: ¿Cuál es el reclamo de Chile?

La Selección de Chile envió una queja al TAS bajo el reclamo del presunto uso de documentación falsa sobre edad y nacionalidad de Byron Castillo, con el objetivo de relegar a Ecuador del evento.

Te puede interesar: FIFA da veredicto sobre Ecuador en Qatar 2022 por caso Byron Castillo

Esta medida no pondría en peligro la participación de la Selección de Ecuador, pero sí podría hacer a un lado al futbolista y se perdería la Copa del Mundo de Qatar 2022.