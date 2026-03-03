Cabinho vuelve a vestir los colores de Pumas y sorprende a todos

Evanivaldo Castro, mejor conocido como 'Cabinho', subió a sus redes sociales un par de fotografías en las que se aprecia que porta el jersey azul y oro que los universitarios utilizan actualmente.

En la segunda imagen, tomada de espalda, destaca el dorsal '9', que lo acompañó durante toda su estadía en la institución felina (1975-1979) y el nombre con el que aterró a la mayoría de las defensas de aquella época.

Pura nostalgia para los aficionados de Pumas

Hizo la publicación con el siguiente texto de agradecimiento.

“No pude estar en México esta vez, pero hoy vengo a presumir —con muchísima emoción— uno de los hermosos detalles que me enviaron Luis G, Miguel R, Jacobo C y toda mi familia de Pumas MX. Gracias de corazón por ese gesto tan especial, por el cariño y por hacerme sentir siempre en casa, aun estando lejos", se lee en el comunicado.

El brasileño extendió su gratitud hacia quienes trataron con gente que, en representación suya (sin entrar en detalles) viajó de Brasil a México: "También quiero agradecer el trato impecable y la amabilidad con el que recibieron a mis muchachos, quienes me estuvieron representando en mi México lindo y querido. Saber que estuvieron en tan buenas manos no tiene precio".

Un histórico de la Liga BBVA MX

Cabinho, de 76 años de edad, vive en el país que lo vio nacer, luego de muchos años con residencia en la capital mexicana y en Acapulco, Guerrero. Aunque sus visitas a suelo azteca ya no son comunes, sí suele manifestar su cariño a la gente mexicana que lo reconoce como uno de los mejores extranjeros que aterrizó en la Liga BBVA MX y como leyenda indiscutida de entidades como el Club Universidad Nacional y el Atlante, del que también es máximo artillero histórico.

En total, conquistó ocho títulos de goleo —más que ningún otro futbolista en México—, de los cuales, cuatro fueron con los Pumas, tres con los Potros de Hierro y uno más con la camiseta de León.

